Mathieu van der Poel merkte zondag de gevolgen van zijn gemankeerde voorbereiding op de WK wielrennen. De Nederlandse kopman was goed genoeg om mee te doen met de besten, maar de winst zat er nooit echt in.

"Ik heb vooral afgezien vandaag. Conditioneel ben ik gewoon niet 100 procent", zei de 26-jarige Van der Poel nadat hij als achtste over de streep was gekomen in Leuven, ruim een minuut na de Franse winnaar Julian Alaphilippe. "Het was echt een enorm lastige wedstrijd en ik kon niet beter dan dit."

De renner van Alpecin-Fenix kampte de afgelopen weken met rugproblemen, waardoor hij minder kon trainen dan hij wilde. Van der Poel was wel op tijd fit voor de WK in Vlaanderen, maar hij merkte zondag al snel dat hij niet in topvorm was.

"In de eerste helft van de koers was ik echt niet goed. Ik raakte op de plaatselijke rondjes hier in Leuven steeds achter in het peloton verzeild, wat absoluut niet aangenaam was. Het lukte maar niet om op te schuiven, gewoon omdat ik niet beter kon. Bauke Mollema heeft zelfs nog een keer een gat moeten dichtrijden voor mij."

Van der Poel zag het daarom somber in voor de finale, maar hij was wel mee toen op 57 kilometer van de streep de beslissende kopgroep van zeventien man ontstond. "Ik haakte als een van de allerlaatsten aan, maar daarna begon ik me wel iets beter op mijn gemak te voelen. Ik had alleen nog steeds geen overschot."

De regerend wereldkampioen veldrijden moest daardoor tegennatuurlijk koersen. "Ik heb momenteel gewoon niet de conditie om twee of drie domme aanvallen te doen, wat ik normaal wel kan. Ik had liever wat attractiever gereden, maar dat zat er niet in vandaag."

Van der Poel gaf Van Baarle vrije rol

Door een knap optreden van Dylan van Baarle, die als tweede finishte, ging de Nederlandse ploeg toch nog met een medaille naar huis. "Mooi hè", zei Van der Poel. "Dylan kwam op 30 kilometer van de meet vragen of hij gaten moest dichtrijden voor mij. Ik antwoordde dat ik liever had dat hij mee zou springen bij demarrages, als hij zich goed voelde. En dat heeft hij perfect gedaan."

Van Baarle belandde in een achtervolgende groep met de Deen Michael Valgren, de Belg Jasper Stuyven en de Amerikaan Neilson Powless en won de sprint om de tweede plaats.

"Heel mooi dat Dylan beloond wordt met het zilver", aldus Van der Poel. "Hij werkt vaak voor anderen, maar vandaag heb ik dat niet van hem gevraagd. Ik heb hem dit voorjaar Dwars door Vlaanderen zien winnen, dus ik wist dat hij dit kon. Als ploeg kunnen we heel tevreden zijn met de podiumplek van Dylan."