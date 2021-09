Parcours - De renners krijgen vandaag geen Ronde van Vlaanderen voorgeschoteld, maar wel een koers van 268,3 kilometer met maar liefst 42 Vlaamse heuvels. Die zijn goed voor in totaal 2.562 hoogtemeters. De klimmetjes, met fraaie namen als de Wijnpers en de Smeysberg, zijn allemaal niet langer dan 1 kilometer, maar meestal wel steil en smal. De start is in Antwerpen en de finish in Leuven.