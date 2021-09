Anna van der Breggen was zaterdag niet goed genoeg om een rol van betekenis te spelen bij de WK in België. Dat gaf een van de succesvolste rensters aller tijden alle ruimte om te genieten van de laatste kilometers uit haar carrière.

Een voor een kwamen ze naast haar fietsen. Rivalen en (oud-)ploeggenoten, generatiegenoten en jonge rensters voor wie ze een idool was. Allemaal hadden ze mooie woorden voor Van der Breggen, bedankten ze haar voor haar bijna ongeëvenaarde carrière, voor de inspiratie.

"Ik heb een fantastisch mooi afscheid gehad", zei Van der Breggen, nadat ze als 89e over de finish was gekomen, op bijna tien minuten van de Italiaanse Elisa Balsamo, haar opvolger als wereldkampioene. "Ik heb er niet vaak bij stilgestaan wat mijn prestaties met andere mensen hebben gedaan, maar ik kon er nu echt niet omheen. Dat was heel bijzonder."

De Zwolse besloot al meer dan een jaar geleden dat ze na het olympische seizoen zou stoppen als prof, ook al is ze pas 31 en was ze dit jaar nog steeds een van de beste rensters ter wereld. Door een vormdip begon ze zonder illusies aan haar laatste koers en ze werd zaterdag in de WK-wegrit inderdaad al op zo'n 60 kilometer van de finish gelost, maar daardoor had ze wel twee echte ererondes door Leuven.

"Ik baalde eerst dat ik gelost was, maar toen we hier het lokale circuit opdraaiden, was het heel speciaal", aldus Van der Breggen. "Zoveel mensen langs de kant van de weg die respect voor me toonden, me bedankten, mijn naam schreeuwden. En dan ook nog al die meiden die even bij me langs kwamen. Ik heb eigenlijk 30 kilometer lang kippenvel gehad."

Anna van der Breggen was een luxeknecht in haar laatste koers. Foto: Getty Images

'Fantastisch rolmodel voor vrouwenwielrennen'

Van der Breggen zwaait af met een meterslange erelijst, met de olympische titel in 2016, drie wereldtitels (twee in de wegrit en één in de tijdrit) en vier keer de eindzege in de Giro Rosa als hoogtepunten.

"Anna was de laatste jaren de koningin van het wielrennen", zei Marianne Vos, die zaterdag zilver won in Leuven. "Maar ze heeft zich nooit zo gedragen. Ze was altijd Anna en zal dat ook blijven. Ze is een fantastisch rolmodel voor het vrouwenwielrennen."

Annemiek van Vleuten, die de afgelopen jaren met Van der Breggen streed voor de titel van beste renster ter wereld, had ook lovende woorden over voor haar landgenote. "Ik vond het altijd supermooi om tegen Anna te koersen, ik houd van rivaliteit. Ik vind het een mooie beslissing van haar dat ze gaat stoppen, maar ik ga onze duels zeker missen."

Van der Breggen twijfelde de afgelopen maanden geen moment aan haar keuze en ook na haar laatste koers was er geen enkele weifeling. "Het voelt fantastisch dat ik eindelijk helemaal geen schema heb, dat het even niet uitmaakt wat ik wel en niet doe. De afgelopen jaren had ik dat eigenlijk alleen in de winterperiode als vakantie had, maar nu is het voorgoed. Dat is een gek idee, maar vooral een heel fijn vooruitzicht."