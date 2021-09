Marianne Vos was in tranen nadat ze voor de zesde keer in haar loopbaan tweede was geworden in een wegwedstrijd op de WK. De Nederlandse kwam zaterdag in de sprint in het Belgische Leuven een halve fietslengte tekort en moest de wereldtitel aan de Italiaanse Elisa Balsamo laten.

"Als je dichtbij bent, is het natuurlijk even balen", aldus Vos na de podiumceremonie tegen de NOS. "Ik had het graag gedaan, maar Balsamo was ontzettend sterk en werd goed gebracht. Ik zat in het wiel, maar ik kon haar niet opvangen toen ze aanging. Dan zijn het pijnlijke meters. Ik voelde dat ik er niet langs zou kunnen komen."

De 34-jarige Vos weet hoe het is om net naast een wereldtitel te grijpen. Van 2007 tot en met 2011 werd ze vijf keer achter elkaar tweede in de wegwedstrijd van een wereldkampioenschap, al pakte ze ook drie keer goud. "Je kunt het wel verwerken, maar het blijft jammer. Zulke kansen krijg je ook niet elke dag."

In tegenstelling tot haar ploeggenoten vindt Vos niet dat de Nederlandse ploeg fouten heeft gemaakt in de finale van de wegwedstrijd. Vlak voor de eindsprint moest de formatie van bondscoach Loes Gunnewijk nog het gat met de Spaanse vluchter Mavi García dichten. Vos moest ook op eigen kracht naar het wiel van Balsamo springen.

"Ik zat in het perfecte wiel, dus dat ging wel goed. Ik weet niet wat er fout ging. Maar we kunnen wel zeggen dat Balsamo een heel sterke wedstrijd heeft gereden en de snelste finish had", aldus Vos, die niet zoals Lucinda Brand vindt dat Nederland als "los zand" reed.

"Ik heb dat niet zo ervaren. We wilden alert zijn en niet te veel laten gaan. Dan zie je dat Oranje continu van voren zit. Het was één voor één, maar dat was in de voorbespreking doorgenomen. Ik denk niet dat je het als los zand kunt bestempelen."