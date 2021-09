Elisa Balsamo is zaterdag wereldkampioene op de weg geworden. De Italiaanse klopte in het Belgische Leuven Marianne Vos en de Poolse Katarzyna Niewiadoma in de eindsprint.

Met het goud voor de 23-jarige Balsamo komt er een einde aan een reeks van vier jaar waarin er steeds een Nederlandse vrouw wereldkampioen werd. Van der Breggen was vorig jaar en in 2018 de beste, in 2019 veroverde Van Vleuten de regenboogtrui en in 2017 pakte Chantal van den Broek-Blaak het goud.

Van der Breggen beëindigde in België haar succesvolle carrière. De 31-jarige renster reed in haar laatste koers in een knechtenrol.

Vos greep nipt naast haar vierde wereldtitel. De 34-jarige Brabantse was in 2006, 2012 en 2013 de beste.

Anna van der Breggen (op kop) reed de laatste koers van haar carrière. Anna van der Breggen (op kop) reed de laatste koers van haar carrière. Foto: Getty

Spaanse García laar koers laat ontbranden

De strijd om de wereldtitel voerde de renster over 157 kilometer over een heuvelachtig parcours van Antwerpen naar Leuven. Ondanks diverse speldenprikjes duurde het lang voordat de koers echt los kwam.

Demi Vollering kreeg met zo'n 70 kilometer te gaan te maken met veel materiaalpech, wat haar veel kracht kostte om weer voorin te komen. Onder anderen Ellen van Dijk, Van der Breggen en Vos reden aanvallend maar, kwamen niet weg.

Op 23 kilometer van de streep ontbrandde de koers pas echt toen Mavi García er in slaagde om een gat te slaan. Een achtervolgende groep met nog zeven Nederlandse rensters slaagde er pas op 10 kilometer in om de Spaanse routinier te achterhalen.

Uitslag WK wielrennen 1. Elisa Balsamo (Ita)

2. Marianne Vos (Ned) +0,00

3. Katarzyna Niewiadoma (Pol) +0,01

4. Kata Vas (Hon) +0,01

5. Arlenis Sierra (Cub) +0,01

6. Alison Jackson (Can) +0,01

7. Demi Vollering (Ned) +0,01

8. Cecile Ludwi (Den) +0,01

9. Lisa Brennauer (Dui) +0,01

10. Coryn Rivera (VS) +0,01

Vos nipt geklopt in sprint

Brand, Van Vleuten, Van Dijk en Vos probeerden vervolgens zonder succes weg te rijden. Daardoor mocht een groep van zo'n dertig rensters in Leuven om de zege gaan sprinten.

Italië greep het initiatief met een sprinttrein van vier rensters. Balsamo begon de sprint op kop met Vos in haar wiel. De Nederlandse kwam nog naast de Italiaanse, die echter over de langste adem bleek te beschikken.

Voor Balsamo is de wereldtitel veruit het grootste succes in haar prille carrière.Vorig jaar werd ze Europees kampioen bij de beloften. Als baanwielrenster veroverde ze al wel diverse medailles.