Van Dijk: 'Finale ging niet ideaal voor Vos'

Ellen van Dijk is de eerste die reageert namens de Nederlandse vrouwen. "Dit is heel zuur, voor Marianne (Vos, red.) maar ook voor ons allemaal. De teleurstelling overheerst", aldus de wereldkampioen tijdrijden tegen de NOS. "De wedstrijd op zich was goed te controleren, maar in de finale ging het niet ideaal voor Marianne. We hebben het goed gedaan, maar dat maakt niet uit, want resultaat is niet goed genoeg. Dat is geen verwijt naar Marianne, die heeft er alles aan gedaan. Dit moeten we maar even goed gaan evalueren."