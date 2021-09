Julian Alaphilippe is er zeker van dat hij zondag opnieuw mee zal doen om de wereldtitel op de weg. De titelverdediger verwacht wel dat het een zware strijd gaat worden in Vlaanderen.

"Ik heb me met de trainingen en wedstrijden van de laatste weken enorm geamuseerd", blikte Alaphilippe vrijdag vooruit. "Ik word beter en beter. Ik weet dat ik er zal staan."

De Fransman boekte dit seizoen tot dusver drie overwinningen. Hij won de openingsrit in de Tour de France, de Waalse Pijl en een etappe in Tirreno-Adriatico. Eerder deze maand werd hij derde in de Ronde van Groot-Brittannië, op een halve minuut van winnaar Wout van Aert.

De Belg geldt nu als de topfavoriet voor de wereldtitel. Vorig jaar werd de Jumbo-Visma-renner bij de WK in Imola nog tweede achter Alaphilippe, die solo over de finish kwam. De regerend wereldkampioen weet ook dat Van Aert de man in vorm is.

"Maar er zijn echt wel meer coureurs die kunnen winnen. Wij focussen ons zeker niet alleen op de Belgen", aldus de 29-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step. "En er zullen meer landen zijn die dat idee hebben. Ik verwacht in ieder geval dat het een harde koers wordt."

Julian Alaphilippe vocht in de Ronde van Groot-Brittannië een aantal duels uit met Wout van Aert. Foto: Getty Images

Parcours gaat over 42 heuveltjes

Alaphilippe spreekt ook van een lastig parcours, dat over 268,3 kilometer en 42 heuveltjes gaat. "Het gaat zeker heel zwaar worden. Het is een parcours waar je veel energie nodig hebt om je goed te positioneren, waar je je de hele dag goed moet concentreren en in de slotfase het verschil moet zien te maken."

Het veroveren van de wereldtitel in Imola geeft hem in ieder geval veel motivatie. "Het was zeker mooi om in die regenboogtrui een wedstrijd als de Waalse Pijl te winnen en het zorgt er ook voor dat je zoiets nog eens wil ervaren. Maar ik weet ook dat dit een heel andere wedstrijd wordt."

De wegrit bij de mannen begint zondag om 10.25 uur in Antwerpen en finisht rond 17.00 uur in Leuven.