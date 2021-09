Het is geen geheim wie zondag de topfavoriet is bij de wegrit voor mannen bij de WK wielrennen. Heel België hoopt en verwacht dat Wout van Aert in eigen land de regenboogtrui verovert.

Hij is deze week in België even groter dan de koning, maar het lijkt Van Aert allemaal weinig te doen. "Natuurlijk wordt het zondag een belangrijke wedstrijd. Maar de koers van mijn leven? Dat is journalistenpraat", zei hij vrijdag opvallend ontspannen bij een persmoment in het teamhotel.

De 27-jarige Van Aert is de nummer één van de wereldranglijst, de renner met de meeste zeges dit seizoen (13) en de man die in de Tour de France een tijdrit, een bergrit én een massasprint won.

"Wout is de topfavoriet. Als je ziet hoe hij heeft gereden dit jaar, dan heeft hij zonder twijfel de meeste kans op de wereldtitel", aldus Mathieu van der Poel, al jaren de grootste rivaal van Van Aert. "En dan is dit ook nog een parcours dat hem heel goed ligt. Op deze oplopende aankomst zijn weinig mannen sneller dan hij."

De renners krijgen zondag geen Ronde van Vlaanderen voorgeschoteld, maar wel een koers van 268,3 kilometer met liefst 42 Vlaamse heuveltjes, goed voor in totaal 2.562 hoogtemeters. De klimmetjes, met fraaie namen als de Wijnpers en de Smeysberg, zijn allemaal niet langer dan een kilometer, maar meestal wel steil en smal. Van Aert had het haast niet beter kunnen uittekenen als hij de kans had gehad.

"Volgens de buitenwereld kunnen we alleen maar verliezen. Iedereen denkt dat we hier vlotjes wereldkampioen worden", erkende de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout donderdag.

Het parcours van de wegrit voor mannen. Het parcours van de wegrit voor mannen. Foto: UCI

Van Aert zonder twijfel enige kopman van de Belgen

Als er zondag een Belg wint op de licht oplopende aankomst in Leuven, dan kan dat alleen Van Aert zijn. In het verleden hadden de Belgen bij WK's nog weleens problemen met meerdere kopmannen, maar dit jaar is de rolverdeling voor de wegrit in eigen land meer dan duidelijk.

"Je hebt een ploeg nodig die achter de kopman staat. Dat is dit WK sowieso het geval", aldus Van Aert. "Iedereen kent zijn rol, al sinds hij geselecteerd werd. Dat is de verdienste van Sven."

Dat betekent dat ook goudhaantje Remco Evenepoel volledig in dienst van Van Aert zal rijden. Bij de wegrit van de Olympische Spelen van Tokio zorgde het 21-jarige toptalent voor beroering door tegen de afspraken in voor zijn eigen kansen te gaan, waarna Van Aert zilver pakte achter Richard Carapaz.

Het verleidde drievoudig wereldkampioen Eddy Merckx deze week in de Belgische krant Het Nieuwsblad tot de uitspraak dat Evenepoel eigenlijk niet geselecteerd had moeten worden voor de WK. "Hij rijdt vooral voor zichzelf. Dat hebben we op de Olympische Spelen gezien."

Evenepoel pareerde de kritiek van de 76-jarige Merckx donderdag fel op een persconferentie. "Het is altijd iets met Eddy Merckx. Hij moet altijd iets zeggen. We starten zondag met een ultieme kopman en een duidelijk plan. Ik sta zeker niet aan de start om de ploeg te benadelen."

Alle aandacht in België gaat deze week naar Wout van Aert. Alle aandacht in België gaat deze week naar Wout van Aert. Foto: ANP

'Niemand wil met Wout naar de finish rijden'

Van Aert en Vanthourenhout steunden Evenepoel, al is het maar omdat ze weten dat ze de hardrijder keihard nodig zullen hebben. Want het belooft zondag iedereen tegen Van Aert te worden.

"We hoeven niet te rekenen op veel steun van andere landen", aldus knecht Tiesj Benoot. "Niemand zal met Wout naar de finish willen rijden. Dat beseffen we maar al te goed."

De wegrit bij de mannen begint zondag om 10.25 uur in Antwerpen en finisht rond 17.00 uur in Leuven. De Nederlandse ploeg bestaat uit Van der Poel, Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn.