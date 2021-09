De laatste weken van haar glansrijke carrière als profrenster waren niet altijd even leuk, maar Anna van der Breggen (31) heeft nog veel zin in haar afscheidswedstrijd zaterdag bij de WK in België. Ook nu ze door een unieke vormdip niet bij de kanshebbers hoort.

Het woord voelt haast als vloeken in de kerk bij een enkelvoudig olympisch kampioene, drievoudig wereldkampioene en viervoudig winnares van de Giro Rosa. Maar Van der Breggen heeft er geen enkel probleem mee.

"Je mag me gewoon knecht noemen, dat is niet erg", zegt de 31-jarige Zwolse met een lach in gesprek met NU.nl. "Ik doe het graag. De andere meiden hebben altijd die rol op zich genomen voor mij, dus ik vind het niet erg om een keer wat terug te doen. Ik vind het zelfs wel mooi."

Bij haar vorige acht deelnames aan de WK-wegrit eindigde Van der Breggen zeven keer in de top tien en vier keer op het podium. Normaal gesproken zou ze ook zaterdag in Vlaanderen voor een topklassering gaan, maar de regerend wereldkampioene kwakkelt sinds de Olympische Spelen van Tokio, het hoofddoel van haar afscheidsseizoen.

Misschien komt het doordat ze de Spelen in haar hoofd al benaderde als het einde van haar loopbaan, misschien komt het doordat ze in het eerste deel van 2021 meer heeft gekoerst dan normaal of misschien komt het doordat ze de afgelopen druk is geweest met een verhuizing en haar aanstaande rol als ploegleider bij haar ploeg SD Worx.

Feit is dat Van der Breggen begin deze maand bij de Spaanse rittenkoers Challenge by La Vuelta fysiek totaal niet haar niveau haalde en opeens in de achterhoede meedeed. "Ik voel me best goed, alleen op de fiets gaat het gewoon niet. Gelukkig heb ik dit nog nooit eerder gehad, al is het ook best bijzonder om dit nog een keer te ervaren zo aan het einde van mijn carrière."

'Lastig te accepteren dat ik niet in topvorm ben'

Van de Breggen meldde zich vanwege haar vormverlies af voor de EK in Italië en voor de individuele tijdrit en de gemengde ploegentijdrit bij de WK in België. De wegrit overslaan was nooit echt een optie, al is het maar omdat ze als titelverdedigster een eigen plek heeft en dus niet een andere Nederlandse van WK-deelname afhoudt.

"Maar het wordt wel echt een ander WK voor mij. In mijn carrière lukte het eigenlijk altijd om in topvorm te zijn als ik het echt wilde. Nu niet; ik heb deze week nog een aantal trainingen gedaan die vies tegenvielen. Ik merk dat het lastig is om dat te accepteren. Aan de andere kant: het hoeft gelukkig ook niet meer. Ik weet al meer dan een jaar dat ik na dit seizoen ga stoppen, dus ik heb geen stress."

Die stress zal zaterdag nog wel komen, want Van der Breggen is te eerzuchtig om zich helemaal niet meer te laten zien in haar laatste koers. "Ik hoop dat ik goed genoeg ben om wat te kunnen doen voor mijn teamgenoten. Ik ken alle meiden in de selectie al heel lang en vind het bijzonder dat ik nog één keer met hen kan koersen op een WK."

Na haar laatste race volgt hoe dan ook een feestje, want de internationale wielerunie UCI organiseert zaterdagavond een gala in Leuven. "Ik mag dan gewoon alcohol drinken", zegt Van der Breggen met een lach. "Dus ik denk dat ik zondagochtend op mijn eerste dag als ex-prof een beetje brak zal zijn."

De wegrit voor vrouwen begint zaterdag om 12.20 uur in Antwerpen en finisht rond 16.45 uur in Leuven. Naast Van der Breggen doen ook Annemiek van Vleuten, Chantal van den Broek-Blaak, Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Amy Pieters, Demi Vollering en Marianne Vos mee namens Nederland.