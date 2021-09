Het WK veldrijden van 2026 wordt in Zeeland verreden, zo maakte voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI vrijdag bekend. De wedstrijden vinden plaats in het Zeeuws-Vlaamse Perkpolder.

Perkpolder behoort tot de gemeente Hulst, waar met de Vestingcross al een paar jaar een veldrit om de wereldbeker wordt gehouden.

"Dit WK wordt een van de grootste sportieve evenementen in de geschiedenis van Zeeland", aldus de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "We hadden in het verleden natuurlijk al de finishes van de Tour en de Giro. Dit is van een vergelijkbare orde. De toekenning van dit WK geldt als een erkenning voor het wielerbeleid dat we al jaren in onze provincie voeren."

In 2015 ging de tweede etappe van de Tour de France door Zeeland, met als finishplaats Neeltje Jans. Vijf jaar eerder voerde de derde rit van de Giro d'Italia het peloton van Amsterdam naar Middelburg.

Het WK veldrijden zal in 2026 voor het eerst in Zeeland plaatsvinden en voor de tiende keer in Nederland. In 2023 is Hoogerheide voor de derde keer gastheer van de mondiale titelstrijd. Volgend jaar wordt het WK georganiseerd in het Amerikaanse Fayetteville.

Begin dit jaar werd Mathieu van der Poel in Oostende voor de derde keer op rij en de vierde maal in totaal wereldkampioen veldrijden. Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar Lucinda Brand.