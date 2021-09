Jumbo-Visma heeft vrijdag Milan Vader aangetrokken. De 25-jarige mountainbiker krijgt bij de Nederlandse ploeg de kans om zich in het wegwielrennen te laten zien.

"Koersen op de weg is relatief nieuw voor mij. Vroeger heb ik wel op de weg gekoerst, maar niet heel veel. Ik heb er veel zin in. Het team heeft veel kennis en ervaring in huis, dus dat gaat goed komen", aldus Vader.

Net als Mathieu van der Poel zal hij ook blijven mountainbiken. "Een groot doel worden de Olympische Spelen in Parijs. Ik hoop daar op de mountainbike een medaille te pakken. Jumbo-Visma is de perfecte optie om mij daarbij te helpen."

Vader is meervoudig Nederlands kampioen op de mountainbike en was recent bij absentie van Van der Poel de enige Nederlandse deelnemer bij de olympische mannenwedstrijd in Tokio. Hij eindigde er als tiende.

'Milan is fysiek en technisch heel goed'

Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma, ziet veel potentie in Vader. "Hij is fysiek buitengewoon getalenteerd. Hij is technisch gezien heel goed op de fiets", somt hij op.

"Ook zijn persoonlijkheid spreekt ons heel erg aan. Milan is iemand die heel veel bereidheid heeft om in zichzelf te investeren en goed kan samenwerken. Tot en met het middengebergte, daar denken we dat zijn kwaliteiten liggen."

Vader is de vierde renner die zich voor 2022 aan Jumbo-Visma heeft verbonden. Christophe Laporte (Cofidis), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) deden dat ook al.