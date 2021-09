Remco Evenepoel baalt behoorlijk van de kritiek van Eddy Merckx in de aanloop naar de wegwedstrijd van de WK. De vijfvoudig winnaar van de Tour de France opperde dat Evenepoel misschien beter buiten de Belgische WK-selectie gehouden kan worden, omdat hij de kans klein acht dat het toptalent voor Wout van Aert gaat knechten.

"Heel jammer", zei Evenepoel donderdag op een persconferentie. "Het is altijd iets. Hij moet altijd iets zeggen. Ik heb heel veel respect voor Eddy Merckx, maar blijkbaar is dat niet wederzijds."

"Hij is de grootste Belgische coureur aller tijden, maar ik vind het heel jammer dat hij zoiets zegt", vervolgde de 21-jarige Belg. "Misschien is het omdat ik vroeger niet voor de ploeg van zijn zoon Axel heb gekozen? Ik sta zeker niet aan de start om de ploeg te flikken (benadelen, red.), in geen geval."

Merckx uitte zijn kritiek op Evenepoel onlangs in de media. "Als er echt maar één kopman is, moet je Evenepoel eigenlijk niet meenemen", zei de 76-jarige Belg. "Hij rijdt vooral voor zichzelf. Dat hebben we op de Olympische Spelen gezien."

Bij de wegwedstrijd in Tokio ging Evenepoel op 50 kilometer van de finish als eerste van de topfavorieten in de aanval, maar moest hij op de steile Mikuni Pass lossen. Van Aert hield wel stand en moest achter Richard Carapaz uiteindelijk genoegen nemen met zilver.

Remco Evenepoel traint op het WK-parcours in Vlaanderen. Remco Evenepoel traint op het WK-parcours in Vlaanderen. Foto: Getty Images

'We zijn voldoende hersteld van de tijdrit'

Komende zondag geldt Van Aert als de absolute kopman bij de Belgische ploeg. Evenepoel voelt zich naar eigen zeggen klaar om zijn landgenoot voor eigen publiek aan de wereldtitel te helpen. "Het zou ideaal zijn als we met een kleine groep in Leuven aankomen en dat Wout dan nog twee helpers bij zich heeft", blikte hij vooruit.

Van Aert wordt gezien als de topfavoriet voor de wegrit, die het peloton over 268 kilometer van Antwerpen naar Leuven voert. "We starten met een ultieme kopman en een duidelijk plan", vertelde Evenepoel. "Wout is onze kopman, maar zondag kan er, net zoals tijdens elke koers, natuurlijk altijd iets gebeuren. Maar dat zien we dan wel."

Afgelopen zondag veroverden Van Aert en Evenepoel achter Filippo Ganna respectievelijk zilver en brons op de WK-tijdrit. "Maar we zijn voldoende hersteld voor de race van zondag", aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step.