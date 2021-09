Taco van der Hoorn heeft donderdag de Omloop van het Houtland op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam solo over de finish in de Belgische eendagskoers.

Van der Hoorn bleef het aanstormende peloton enkele seconden voor. De 27-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux had eerst gezelschap van de Belg Jonas Rickaert en ging er op 20 kilometer van de finish alleen vandoor.

Danny van Poppel won de sprint om de tweede plaats en maakte het succes voor Wanty-Gobert daarmee compleet. De Belg Gerben Thijssen eindigde als derde.

Van der Hoorn boekte zijn derde overwinning van het seizoen. Ook in de derde etappe van de Giro d'Italia bekroonde hij een solo met de zege. Begin deze maand was de geboren Rotterdammer de sterkste in de derde rit van de Benelux Tour, waar hij de sprint van een kopgroep van vijf renners won. Enkele uren later werd hij door zijn ploeg beloond met een nieuw driejarig contract.

In 2018 brak Van der Hoorn door met een etappezege in de BinckBank Tour, de oude naam van de Benelux Tour. Toen rondde hij een vlucht in de derde etappe ook succesvol af.

Van der Hoorn is de eerste Nederlandse winnaar van de Omloop van het Houtland sinds Stefan van Dijk in 2010. Steven de Jongh (2007), Jans Koerts (1995) en Michel Stolker (1960) zijn de andere Nederlanders die deze eendagskoers op hun palmares hebben staan.