Vincenzo Nibali keert na vijf seizoenen terug bij Astana, de ploeg waarbij hij grote successen vierde. De 36-jarige Italiaan komt over van Trek-Segafredo, waarvoor hij sinds vorig jaar rijdt, en heeft voor een jaar getekend.

Nibali reed van 2013 tot en met 2016 al voor Astana en won in zijn eerste en laatste jaar in dienst van de ploeg uit Kazachstan de Giro d'Italia. In 2014 was hij de beste in de Tour de France. Hij boekte 22 zeges namens Astana.

"Ik ben blij dat ik terug ben. Deze ploeg is als een familie voor me en heeft me veel opgeleverd. Ik ken hier de meesten nog, dus ik kom in een voor mij herkenbare ploeg", aldus Nibali.

"Op dit moment vind ik het moeilijk om het over specifieke doelen te hebben, maar ik zal in ieder geval volop genieten. Natuurlijk wil ik mezelf verbeteren en bepaalde dingen bereiken, maar ik wil ook mijn ervaring delen met jonge renners."

Vincenzo Nibali won drie keer een grote ronde namens Astana. Vincenzo Nibali won drie keer een grote ronde namens Astana. Foto: AFP

Nibali reed elf keer naar podium in grote ronde

Vóór zijn eerste periode bij Astana maakte Nibali als Liquigas-renner al indruk in grote rondes. Namens de Italiaanse ploeg won hij de Vuelta a España, werd hij tweede en derde in de Giro en een keer derde in de Tour.

Sinds 2017 reed de klassementsrenner voor Bahrain Merida, waarvoor hij tweede en derde wist te worden in de Giro en tweede in de Vuelta. Hij bracht daarmee zijn aantal podiumplaatsen in grote rondes op elf. Sinds zijn overstap naar Trek-Segafredo won de Italiaan geen koers meer.

"Maar Vincenzo is een echte kampioen en een leider", zegt Alexander Vinokourov, de ploegbaas van Astana. "Ik ben ervan overtuigd dat hij nog niet klaar is als renner. In bepaalde koersen zal hij weer onze belangrijkste man zijn."