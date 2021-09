De Rwandese hoofdstad Kigali organiseert over vier jaar als eerste stad in Afrika de WK wielrennen, zo heeft de UCI donderdag bepaald. Kigali krijgt de voorkeur boven de Marokkaanse stad Tanger.

Het was al bekend dat de wielrenners in 2025 naar Afrika gaan voor de strijd om de regenboogtruien. De UCI had Afrikaanse landen enkele jaren geleden opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Kigali en Tanger waren sinds mei de enige overgebleven kandidaten.

Met de keuze voor Rwanda kiest de UCI voor een land met de nodige ervaring met het organiseren van wielerkoersen. De Ronde van Rwanda maakt al jaren onderdeel uit van de UCI-kalender.

Op dit moment is de WK in Vlaanderen in volle gang en volgend jaar is het Australische Wollongong de organisator. Daarna volgen het Schotse Glasgow (2023) en het Zwitserse Zürich (2024).

Afrika is het enige werelddeel dat de WK wielrennen voor profs nog nooit organiseerde. De eerste editie was in 1927 op de Duitse Nürburgring. Noord-Amerika beleefde in 1986 met Colorado Springs in de Verenigde Staten de primeur en in 1995 was de WK in het Colombiaanse Duitama voor het eerst in Zuid-Amerika.

Vijf jaar eerder deed het evenement Azië voor het eerst aan met een WK in het Japanse Utsunomiya. In 2010 was Oceanië aan de beurt met de Australische steden Melbourne en Geelong.