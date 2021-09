De Nederlandse renners waren blij met de zilveren medaille op de gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen. De Nederlandse ploeg kwam woensdag twaalf seconden tekort voor de wereldtitel, die naar Duitsland ging.

"Dit is boven verwachting", zei Annemiek van Vleuten tegen de NOS. "Bij de analyse van de concurrenten dachten we dat er wel zeven podiumkandidaten waren. Het zou best een uitdaging worden om een podium te halen. Dat is gelukt en heel mooi."

De drie vrouwen (Van Vleuten, Riejanne Markus en Ellen van Dijk) hadden het grootste aandeel in de zilveren medaille. Nederland reed na de eerste 22,5 kilometer van de mannen (Bauke Mollema, Jos van Emden en Koen Bouwman) op een zevende plaats.

"Het ging niet super", aldus Mollema. "We vertrokken heel goed. Ik had zelf geen topdag, maar we hebben geprobeerd zo hard mogelijk te rijden. Jos en Koen waren heel sterk. We hebben het beste eruit gehaald voor een podiumplaats."

Bondscoaches: 'Zilver is gewoon goed'

Bondscoaches Loes Gunnewijk en Koos Moerenhout waren eveneens tevreden met de zilveren plak. "Een podiumplaats was het doel. Dan is zilver gewoon goed", zei Gunnewijk, de coach van de vrouwen, bij de NOS.

"De mannen reden naar behoren, technisch liep het goed. Met die tijd zaten we op de plek waar we horen", vond Moerenhout. Met name de Italiaanse mannen, met wereldkampioen Filippo Ganna, waren beduidend sneller.

Zowel Moerenhout als Gunnewijk was positief over het onderdeel dat pas één keer eerder op een WK is verreden. Twee jaar geleden pakte Nederland de eerste titel. Toen was de ploegentijdrit enkele dagen voor de individuele tijdrit, waardoor tal van toppers aan de kant bleven.

Moerenhout: "Nu het omgedraaid is, zie je dat de bezetting veel sterker is. Het moet nog groeien. Misschien krijgt het wel de olympische status. Dat zal zeker helpen."