Een niet nader genoemde Oostenrijkse wielrenster is woensdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding in het Belgische Leuven, waar de WK wordt gehouden. Vorige week overleed de Deense oud-renner Chris Anker Sørensen al na een verkeersongeluk rondom de WK.

Bij de verkenning van het WK-parcours werden twee Oostenrijkse renners aangereden door een bus, meldt de lokale politie. Een achttienjarige renster is met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar.

Leuven is komend weekend het decor van de wegwedstrijden van de WK wielrennen. Tot en met woensdag worden de tijdritten nog in de Vlaamse kustregio verreden.

De politie wil niets kwijt over de toedracht van het ongeluk. Volgens enkele Belgische media zouden de Oostenrijkse renners tegen het verkeer in hebben gereden. Op foto's is te zien dat de voorruit van de bus flinke schade heeft opgelopen.

Sørensen overleed zaterdag bij een ongeluk in Zeebrugge. De 37-jarige oud-renner was als commentator van de Deense televisie naar de WK afgereisd. Hij werd aangereden door een busje toen hij een tocht op zijn racefiets maakte.