Loes Gunnewijk blijft tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs bondscoach van de Nederlandse wielrensters. De KNWU heeft haar aflopende contract ondanks de communicatieblunder bij de Spelen in Tokio met drie jaar verlengd, zo bevestigt een woordvoerder van de wielerbond na berichtgeving van het AD.

De veertigjarige Gunnewijk verwisselde tijdens de wegwedstrijd in Tokio de namen van de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer en de Poolse Anna Plichta, waardoor de Nederlandse vrouwenploeg na het inrekenen van vluchter Plichta dacht dat er niemand vooraan reed. In de koers waren geen oortjes toegestaan.

In werkelijkheid reed alleen Kiesenhofer nog uit voor het peloton. Nummer twee Annemiek van Vleuten dacht aanvankelijk op de streep dat ze gewonnen had en stak haar handen in de lucht, maar de olympische titel bleek voor de Oostenrijkse Kiesenhofer.

"Er werd gesuggereerd dat Loes niet aan zou kunnen blijven, maar voor ons is dat geen item geweest", zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg tegen het AD. "Het is zaak dat goed te evalueren, maar op basis van één wedstrijd een beslissing nemen, dat is niet onze stijl. Niemand is onfeilbaar. Het is vooral belangrijk er lessen van te leren."

Gunnewijk is sinds 2019 bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg, die onder anderen bestaat uit Van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos en Ellen van Dijk. Onder leiding van de oud-profrenner werden Van Vleuten (2019) en Van der Breggen (2020) wereldkampioen. Van Vleuten pakte in Tokio ook nog olympisch goud op de tijdrit. In die discipline veroverde Van der Breggen het brons.

Momenteel worden in Vlaanderen de WK wielrennen afgewerkt. Ellen van Dijk werd maandag voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioen op de tijdrit. Zaterdag staat de wegwedstrijd op het programma. Voor Van der Breggen, die zich vanwege vormverlies afmeldde voor de tijdrit, is dat haar laatste koers.