Mathieu van der Poel zal zondag door zijn rugproblemen niet de topfavoriet zijn bij de wegrit van de WK wielrennen, maar ook met een gemankeerde voorbereiding gaat de 26-jarige Nederlander voor de winst.

"Mathieu zou niet starten als hij geen kansen ziet", zegt bondscoach Koos Moerenhout. "Hij is echt iemand die er altijd voor wil gaan en altijd wil winnen. Dat hebben de grote kampioenen nu eenmaal. Als Mathieu meedoet en zegt dat hij ervoor gaat, dan kan hij wereldkampioen worden op dit parcours."

Het was lang onzeker of Van der Poel zondag in Antwerpen aan de start zou staan van de WK-wegrit. De kopman van Alpecin-Fenix kampt al maanden met rugproblemen, die verergerden door zijn val eind juli bij de olympische mountainbikerace.

'MVDP' kon een aantal weken niet of niet goed trainen en meldde zich af voor de WK mountainbike en de Benelux Tour, maar hij testte zich de afgelopen twee weekenden met succes in drie Vlaamse eendagskoersen. Hij won bij zijn rentree de Antwerp Port Epic, werd achtste in de Primus Classic en 46e in de Gooikse Pijl. Maandag liet hij Moerenhout weten dat hij fit genoeg is voor de WK.

"Het is natuurlijk heel fijn nieuws dat hij kan starten", aldus de bondscoach, die de afgelopen weken regelmatig contact had met Van der Poel. "Hoe goed hij zondag zal zijn, blijft wel een beetje koffiedik kijken."

"Het is zeker dat zijn voorbereiding op de WK niet perfect is geweest. Hij heeft door zijn rugproblemen niet alles kunnen doen wat hij wilde doen. Dat maakt hem minder favoriet dan hij normaal zou zijn. Maar Mathieu is een bijzondere renner. Als hij rijdt, moet je rekening met hem houden."

Van der Poel zal zondag op het 262 kilometer lange parcours over 42 Vlaamse heuveltjes dan ook zonder twijfel de kopman zijn van de Nederlandse ploeg, die verder bestaat uit Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn.

"Mathieu is de beschermde man. Daar hoeven we geen poppenkast over te spelen", aldus Moerenhout. "Hij geeft ons veel meer kansen zondag. Als onze leider, maar de ploeg krijgt er ook een boost van nu hij meedoet. Ik heb er vertrouwen in dat een aantal van onze jongens de finale gaat halen en dat kan ook weer in het voordeel van Mathieu werken."

De wegrit bij de mannen begint zondag om 10.25 uur in Antwerpen en finisht rond 17.00 uur in Leuven. Joop Zoetemelk was in 1985 de laatste Nederlandse wereldkampioen bij de mannen.