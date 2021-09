Annemiek van Vleuten kon maandag prima leven met haar bronzen medaille bij het WK tijdrijden. De tweevoudig wereldkampioene en regerend olympisch kampioene gunde haar landgenote Ellen van Dijk de titel van harte.

"Toen ik over de finish kwam en hoorde dat ik derde was geworden en Ellen eerste, vond ik dat supermooi", aldus Van Vleuten op de persconferentie. "Ellen is de verdiende kampioen op dit parcours. Ik weet dat ze er echt heel hard voor werkt, dus ik ben blij dat ze de titel na acht jaar weer terug heeft."

De 34-jarige Van Dijk deed 36 minuten en 5 seconden over het 30,3 kilometer lange en volledig vlakke parcours in West-Vlaanderen, goed voor een gemiddelde snelheid van 50,4 kilometer per uur. De Zwitserse favoriete Marlen Reusser eindigde op tien seconden als tweede en Van Vleuten werd op 24 tellen derde.

Van Vleuten begon haar carrière in 2008 bij Vrienden van het Platteland als teamgenoot van Van Dijk en reed daarna bij de Nederlandse ploeg nog heel vaak samen met de Utrechtse. "Ellen is een echte professional en een ontzettend fijne collega, op wie je altijd kan reken", aldus Van Vleuten. "Ik weet hoe mooi het is om in de regenboogtrui te rijden en zij zal heel mooi staan bij Ellen."

Einduitslag tijdrit vrouwen 1. Ellen van Dijk (Ned) - 36.05

2. Marlen Reusser (Zwi) - 36.15

3. Annemiek van Vleuten (Ned) - 36.29

4. Amber Neben (VS) - 37.29

5. Lisa Brennauer (Dui) - 37.34

6. Juliette Labous (Fra) - 37.52

7. Lisa Klein (Dui) - 37.57

8. Joscelin Lowden (GB) - 38.04

'Ik reed een supergoede tijdrit'

Van Vleuten reed maandag zelf een van haar betere tijdritten, maar ze wist van tevoren al dat het vlakke parcours in haar nadeel was. De 38-jarige renster is een van de sterkste klimmers van het peloton en excelleert vooral in glooiende tijdritten. In 2017 (Bergen) en 2018 (Innsbruck) veroverde ze de wereldtitel op een heuvelachtige parcours.

"Het was misschien niet mijn parcours vandaag, maar toch hoopte ik wel om die trui weer te pakken", zei Van Vleuten. "Ik ben ook echt heel blij met mijn optreden vandaag. Ik trapte uitstekende vermogens en reed een supergoede tijdrit. Maar op dit parcours waren er gewoon twee sterker."

Van Vleuten krijgt deze week nog twee kansen op een wereldtitel. Woensdag doet ze samen met onder anderen Van Dijk mee aan de gemengde ploegentijdrit en zaterdag geldt ze als een van de favorieten in de wegwedstrijd, die wél over een heuvelachtig parcours gaat.