Ellen van Dijk was tot toe tranen geroerd nadat ze maandag de wereldtitel in het tijdrijden had veroverd. De Nederlandse rekende in Vlaanderen af met haar Zwitserse rivaal Marlen Reusser en werd daarmee voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene op haar favoriete onderdeel.

"Ik wist niet dat ik zo emotioneel zou worden", zei Van Dijk na afloop nadat ze de tranen had weggeveegd. "Het is al zó lang een droom om opnieuw wereldkampioen te worden. Dit jaar voelde alles zó goed, maar Reusser was ook zó sterk."

"Ik wist dat ik heel goed was. De laatste weken versloeg Marlen me in elke tijdrit, dus ik moest de beste tijdrit ooit rijden", vervolgde Van Dijk, die in 2013 voor het eerst wereldkampioene tijdrijden werd. "Het voelde goed."

De 34-jarige Van Dijk ging bijna een uur eerder dan Reusser van start en moest na haar indrukwekkende race van 36 minuten en 5 seconden lang in de zogenoemde hot seat wachten of ze al dan niet wereldkampioene zou worden. Uiteindelijk bleek ze in finishplaats Brugge tien seconden sneller dan de Zwitserse.

"Het was verschrikkelijk om op de hot seat te zitten, want ik wist niet wat mijn tijd waard zou zijn. Iedereen zei wel dat het een heel goede tijdrit was, maar het was zenuwslopend. Ik zat daar en kon niets doen. Ik wist dat dit parcours mij zou liggen. Bovendien is tijdrijden mijn favoriete discipline; ik ben er verliefd op. Dat het nu ook gebeurt, is als een droom die uitkomt."

Achter Van Dijk en Reusser veroverde regerend olympische kampioene Annemiek van Vleuten het brons. Titelverdedigster Anna van der Breggen ontbrak in Vlaanderen omdat ze niet in topvorm is en zich volledig op de wegwedstrijd van zaterdag richt. Dat wordt haar laatste koers als prof.

Einduitslag tijdrit vrouwen 1. Ellen van Dijk (Ned) - 36.05

2. Marlen Reusser (Zwi) - 36.15

3. Annemiek van Vleuten (Ned) - 36.29

4. Amber Neben (VS) - 37.29

5. Lisa Brennauer (Dui) - 37.34

6. Juliette Labous (Fra) - 37.52

7. Lisa Klein (Dui) - 37.57

8. Joscelin Lowden (GB) - 38.04