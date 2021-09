Ellen van Dijk is maandag op indrukwekkende wijze voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene tijdrijden geworden. De Nederlandse rekende in een spannende strijd af met de Zwitserse Marlen Reusser en haar landgenote Annemiek van Vleuten, die respectievelijk zilver en brons pakten.

De 34-jarige Van Dijk imponeerde op het nagenoeg vlakke parcours over 30,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge met een tijd van 36 minuten, 5 seconden en 92 honderdsten.

Olympisch kampioene Van Vleuten was een van de rensters die na Van Dijk startten en zich stukbeten op de toptijd. De 38-jarige Utrechtse eindigde met 36.29,30 op gepaste afstand en pakte daarmee brons.

Het zilver was net als vorig jaar voor Reusser, die in de eerste helft van het parcours sneller was dan Van Dijk, maar in het laatste deel terrein verloor. Ze klokte 36.16,57. Riejanne Markus, de derde Nederlandse deelneemster, viel met 38.04,92 buiten de medailles en werd negende.

Van Dijk, die onlangs al Europees kampioene op de weg werd, neemt de regenboogtrui over van Anna van der Breggen. Van der Breggen besloot vanwege vormverlies niet te starten in Vlaanderen.

Einduitslag tijdrit vrouwen 1. Ellen van Dijk (Ned) - 36.05

2. Marlen Reusser (Zwi) - 36.15

3. Annemiek van Vleuten (Ned) - 36.29

4. Amber Neben (VS) - 37.29

5. Lisa Brennauer (Dui) - 37.34

6. Juliette Labous (Fra) - 37.52

7. Lisa Klein (Dui) - 37.57

8. Joscelin Lowden (GB) - 38.04

Ellen van Dijk tijdens haar indrukwekkende tijdrit. Ellen van Dijk tijdens haar indrukwekkende tijdrit. Foto: Getty Images

Van Dijk was in 2013 al eens de beste

Van Dijk veroverde in 2013 in Florence al eens de wereldtitel op de tijdrit. Verder pakte ze drie jaar later een zilveren medaille en was er zowel in 2018 als vorig jaar brons voor haar.

Later deze week zijn er meer medaillekansen voor Van Dijk en Van Vleuten. Woensdag rijden ze samen met Markus, Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman de gemengde ploegentijdrit.

Bovendien maken ze deel uit van de sterke Nederlandse ploeg die zaterdag meedoet aan de wegwedstrijd voor vrouwen. Van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak, Lucinda Brand, Demi Vollering en Marianne Vos zijn hun ploeggenoten.