Mathieu van der Poel doet definitief mee aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Vlaanderen. De deelname van de Nederlandse kopman was lang onzeker door zware rugklachten, maar hij is fit genoeg om zondag te starten.

"Mathieu heeft niet de ideale aanloop naar deze WK gehad, maar hij geeft zeker een extra dimensie aan onze wegploeg. Het vergroot onze kansen op succes dat hij meedoet", zegt bondscoach Koos Moerenhout maandag.

"Hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar deze WK, maar hij zal zeker een renner zijn naar wie gekeken wordt. Ik ben blij dat hij van start gaat."

De 26-jarige Van der Poel reed vorige week zondag met de Antwerp Port Epic zijn eerste koers sinds zijn zware valpartij in de olympische mountainbikerace in Tokio. Door die val verergerden de rugklachten waarmee hij al kampte.

'MVDP' kon na de Spelen wekenlang niet goed trainen en meldde zich af voor de WK mountainbike en de Benelux Tour. Zijn terugkeer in de Antwerp Port Epic was erg succesvol: hij won de koers door landgenoot Taco van der Hoorn in de sprint te verslaan.

Van der Poel was al optimistisch over WK-deelname

Vervolgens reed Van der Poel afgelopen zaterdag de Primus Classic (8e na een lekke band) en een dag later de Gooikse Pijl (46e). Na de Primus Classic was de Brabander optimistisch over zijn WK-deelname. "Mijn rug was vandaag best oké, beter dan vorige week. Ik schat de kans dat ik meedoe aan de WK nu groter in dan toen."

Naast Van der Poel bestaat de Nederlandse ploeg voor de wegrit bij de WK wielrennen uit Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn. Tom Dumoulin meldde zich af nadat hij begin deze maand zijn pols brak bij een trainingsongeval.

Het parcours van de wegrace van zondag is Van der Poel op het lijf geschreven. De ruim 262 kilometer lange wedstrijd bestaat uit 42 hellingen en finisht rond 17.00 uur op een licht oplopende weg in Leuven. Joop Zoetemelk was in 1985 de laatste Nederlandse wereldkampioen. Vorig jaar won Van der Poels grote concurrent Julian Alaphilippe de regenboogtrui.