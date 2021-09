Anna van der Breggen heeft zich maandag ook afgemeld voor de gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in Vlaanderen. De Nederlandse kwakkelt al enige tijd met haar vorm en trok zich om die reden ook al terug voor de individuele tijdrit, waardoor ze maandag haar titel niet verdedigt.

Riejanne Markus vervangt Van der Breggen woensdag in de Nederlandse formatie bij de gemengde ploegentijdrit, die verder bestaat uit Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman.

De 31-jarige Van der Breggen meldde zich eerder deze maand ook al af voor de EK wielrennen, omdat ze met vormverlies kampte. "Zoals ik de afgelopen dagen heb gereden, heb ik niks op het EK te zoeken", zei ze toen over haar afmelding, nadat ze als 58e was geëindigd in de Spaanse rittenkoers Challenge by La Vuelta.

Van der Breggen doet vooralsnog wel mee aan de wegwedstrijd, die zaterdag verreden wordt. De wegrace is de laatste koers in de imposante loopbaan van de Zwolse, die twee keer wereldkampioene op de weg werd en in 2016 de olympisch titel veroverde in Rio de Janeiro. Vorig jaar won ze goud in zowel de wegrace als op de tijdrit in het Italiaanse Imola.

De gemengde ploegentijdrit is een relatief nieuw onderdeel bij de WK wielrennen. De discipline stond in 2019 voor het eerst op het programma. Lucinda Brand, Markus, Amy Pieters, Mollema, Bouwman en Van Emden wonnen toen gelijk goud. Vorig jaar werd het onderdeel niet verreden in Imola.

Bij de gemengde ploegentijdrit rijden eerst drie mannen 22,5 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge. Vervolgens zijn drie vrouwen aan de beurt. Zij leggen 22 kilometer af, met start en finish in Brugge. Het onderdeel begint woensdag om 13.45 uur.