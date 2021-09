Wout van Aert is enorm teleurgesteld na zijn tweede plaats bij het WK tijdrijden in Vlaanderen. De Belg gaf zondag voor eigen publiek zes seconden toe op Filippo Ganna, die zijn wereldtitel prolongeerde.

"Ik moet eerlijk zeggen dat dit een zilveren medaille te veel is", baalde Van Aert bij Sporza. "Ik zal thuis mijn zilveren medailles maar eens tellen. Of misschien moet ik dat maar niet doen, want ik ga er niet blij van worden."

Het was inderdaad al de zoveelste zilveren medaille voor de 27-jarige renner van Jumbo-Visma bij een titelstrijd. In een jaar tijd werd hij tweede bij het WK tijdrijden, de WK op de weg, het EK tijdrijden, het WK veldrijden en de olympische wegrit.

"Echt blij ben ik dus niet, ook al heb ik een goede tijdrit gereden", zei hij. "Ik ben op waarde geklopt door Ganna, die veel meer een specialist is dan ik. Rationeel gezien moet ik dus eigenlijk blij zijn dat ik zo dicht in de buurt kom, maar gevoelsmatig is het toch anders."

Ondanks de teleurstelling na de WK-tijdrit heeft Van Aert wel vertrouwen in de wegwedstrijd van volgende week zondag. "Morgen doe ik nog een lange rustige training en dan neem ik twee dagen rust. Donderdag is het nog accenten leggen en wat intensiteit trainen. En dan is het aftellen naar zondag. Ik heb superveel vertrouwen in de ploeg."

Filippo Ganna wordt op het podium geflankeerd door Wout van Aert en Remco Evenepoel. Filippo Ganna wordt op het podium geflankeerd door Wout van Aert en Remco Evenepoel. Foto: Getty Images

Ganna: 'Ik werd wakker met de droom om te winnen'

Ganna wist niet of hij in topconditie aan de start zou staan in Vlaanderen, nadat hij anderhalve week geleden bij het EK tijdrijden nog als tweede was geëindigd achter Stefan Küng. "Maar ik werd vanochtend wakker met een goed gevoel in de benen en in mijn hoofd wilde ik winnen. Het verdedigen van deze titel was echt belangrijk voor me", zei de Italiaan.

De 25-jarige Ganna bedankte Van Aert en diens landgenoot Remco Evenepoel, die het brons pakte. De Belgen hadden hem naar eigen zeggen gemotiveerd om zich nog meer te verbeteren. "We hebben veel respect voor elkaar en voor mij is het geweldig om te winnen in hun land. Sorry daarvoor, maar ik werd wakker met de droom om te winnen en deze trui te behouden."

Evenepoel was 44 seconden langzamer dan Ganna, maar keek met een tevreden gevoel terug op zijn tijdrit. "Ik denk dat ik er op dit parcours het maximum het uitgehaald", vertelde het 21-jarige toptalent. "We wilden graag samen op het podium staan, maar niet als tweede en derde."

"Het doet met goed dat ik opnieuw kan meedoen", vervolgde Evenepoel, die maandenlang was uitgeschakeld na een zware val in de Ronde van Lombardije vorig jaar augustus. "Ik heb een superlastig jaar gehad. Ik ben drie maanden later dan de rest begonnen met trainen en de inspanningen van de Giro en de Spelen komen er eigenlijk nu pas uit. Hard werken loont altijd."