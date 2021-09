Jasper Philipsen heeft zondag de 58e editie van de Eschborn-Frankfurt gewonnen. De Belg was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton en bezorgde zijn ploeg Alpecin-Fenix daarmee de dertigste overwinning van het seizoen.

De 23-jarige Philipsen bleef in de straten van Frankfurt John Degenkolb (tweede) en Alexander Kristoff (derde) voor. Mike Teunissen was met een achtste plaats de beste Nederlander in de Duitse WorldTour-koers.

Het is voor Philipsen alweer zijn zesde overwinning van het seizoen. De sprinter schreef eerder dit jaar al twee etappes in zowel de Vuelta a España als de Ronde van Turkije op zijn naam. Ook zegevierde hij vrijdag in het Kampioenschap van Vlaanderen. Daarin bleef hij Dylan Groenewegen voor.

Groenewegen was een van de weinige sprinters die gelost werd op het heuvelachtige parcours rondom Frankfurt. De Nederlander kon op ruim 80 kilometer van de streep het tempo niet meer volgen en kwam op minuten van winnaar Philipsen binnen.

Dankzij de overwinning van Philipsen staat het Alpecin-Fenix van kopman Mathieu van der Poel dit seizoen al op dertig zeges, het grootste seizoensaantal ooit voor de Belgische formatie. Van der Poel en Tim Merlier wonnen ieder een etappe in de Tour de France, terwijl Merlier ook een rit in de Giro d'Italia op zijn naam schreef.