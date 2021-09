Filippo Ganna heeft zondag in Vlaanderen zijn wereldtitel tijdrijden geprolongeerd. De Italiaan hield de Belgen Wout van Aert (tweede) en Remco Evenepoel (derde) achter zich.

Ganna legde de 43,3 kilometer lange tijdrit van Knokke-Heist naar Brugge af in 47 minuten en 47 seconden. De 25-jarige renner van INEOS Grenadiers bleef Van Aert zes seconden voor.

Vorig jaar werd Ganna voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen tijdrijden. Ook toen moest Van Aert genoegen nemen met het zilver, al gaf de 27-jarige renner van Jumbo-Visma toen 26 seconden toe.

Evenepoel zat lang in de hot seat, maar was uiteindelijk 44 tellen langzamer dan Ganna. Het 21-jarige toptalent hield Kasper Asgreen net van een podiumplaats af. De Deen kwam twee seconden tekort voor het brons. Ook voor Stefan Küng zat er ditmaal geen medaille in. De Zwitser, die vorig jaar derde werd en tien dagen geleden Ganna naar het zilver verwees bij het EK tijdrijden, noteerde op ruim een minuut de vijfde tijd.

Tony Martin werd in zijn laatste individuele tijdrit zesde. De viervoudig wereldkampioen tijdrijden maakte eerder op de dag bekend dat hij na de WK zijn loopbaan beëindigt, omdat hij vindt dat de veiligheid in het wielrennen niet voldoende is verbeterd. De Duitser van Jumbo-Visma rijdt woensdag met de gemengde ploegentijdrit zijn laatste koers.

Ook Tadej Pogacar eindigde in de top tien. De Sloveense winnaar van de Tour de France moest zich op bijna twee minuten van Ganna tevredenstellen met de tiende plaats.

Top tien WK tijdrijden 1. Filippo Ganna (Ita) 47.47

2. Wout van Aert (Bel) +0.06

3. Remco Evenepoel (Bel) +0.44

4. Kasper Asgreen (Den) +0.46

5. Stefan Küng (Zwi) +1.07

6. Tony Martin (Dui) +1.18

7. Stefan Bissegger (Zwi) +1.26

8. Ethan Hayter (GB) +1.27

9. Edoardo Affini (Ita) +1.49

10. Tadej Pogacar (Slo) +1.53

Van Emden eindigt buiten top tien

Jos van Emden zette de twaalfde tijd neer. De Jumbo-Visma-renner was de enige Nederlander die aan de start stond in Vlaanderen en was bijna twee minuten langzamer dan Ganna.

Aanvankelijk zou Tom Dumoulin ook meedoen aan de tijdrit, waar hij als een van de kanshebbers voor een podiumplaats gold. De Limburger brak anderhalve week geleden echter zijn pols toen hij tijdens een training werd geschept door een auto. Hij mist hierdoor de rest van het seizoen.

Dumoulin was niet de enige afwezige topper. Australië koos ervoor om geen enkele renner te laten starten, waardoor tweevoudig wereldkampioen Rohan Dennis dus ontbrak. Olympisch kampioen Primoz Roglic geeft de voorkeur aan de wegwedstrijd.