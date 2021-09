Fabio Jakobsen heeft zondag de Gooikse Pijl op zijn naam geschreven. De Nederlander was in de Belgische koers de beste in de massasprint.

De 25-jarige Jakobsen versloeg in de sprint landgenoot Danny van Poppel (tweede) en de Belg Jordy Meeus (derde). Bas van der Kooij eindigde nog als negende. Van Poppel had de Gooikse Pijl vorig jaar nog gewonnen en Meeus kwam in 2018 als eerste over de meet.

Het is voor Jakobsen al zijn zesde overwinning van het seizoen. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step, die begin april zijn rentree maakte, was eerder al de beste in twee etappes in de Ronde van Wallonië en in drie ritten van de Vuelta a España. In de Ronde van Spanje veroverde Jakobsen eveneens de puntentrui.

Mathieu van der Poel mengde zich niet in de massasprint en eindigde als 46e op elf seconden van Jakobsen. De 26-jarige Van der Poel reed in België zijn laatste koers ter voorbereiding op de wegwedstrijd van de WK wielrennen, volgende week zondag. Het is nog niet helemaal zeker dat Van der Poel dan ook start. Die knoop hakt hij de komende dagen door.

Jumbo-Visma had zich afgemeld voor de Gooikse Pijl. De Nederlandse wielerploeg kon niet genoeg renners op de been krijgen om met zes man te starten. De nodige renners van Jumbo-Visma zijn de komende dagen actief op de WK wielrennen en de WorldTour-ploeg moest zondag ook (verplicht) starten in Eschborn-Frankfurt.