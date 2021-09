Tony Martin gaat na veertien jaar stoppen met wielrennen. De viervoudig wereldkampioen tijdrijden en renner van Jumbo-Visma rijdt komende week op de WK in Vlaanderen zijn laatste koers omdat de veiligheid in het wielrennen niet is verbeterd, zo maakt hij zondag bekend.

"Deze verregaande beslissing was uiteraard niet gemakkelijk te maken", aldus Martin. "Wielrennen was lange tijd een groot deel van mijn leven, met hoogte- en dieptepunten, successen en tegenslagen, valpartijen en rentrees. Waar vele jonge renners van dromen, heb ik bereikt."

"De laatste maanden ben ik meer gaan nadenken over wat er komt na het koersen. De zware valpartijen dit jaar hebben mij ook genoopt mezelf af te vragen of ik er nog wel klaar voor was om me opnieuw bloot te stellen aan de gevaren die aan onze sport kleven."

"Ik heb besloten dat ik dat niet meer wil, vooral omdat de veiligheid ondanks alle discussies niet verbeterd is. Hopelijk luistert de wielerwereld naar de plannen zoals mijn en andere ploegen die hebben voorgesteld."

De 36-jarige Martin kwam in de afgelopen Tour de France zwaar ten val toen hij botste op een toeschouwer die een kartonnen bord met de tekst 'Allez Opi Omi' aan de camera toonde. Ze stond daarbij met de rug naar het peloton. Martin kon wel door, maar viel later in de Ronde van Frankrijk in een greppel en stapte toen af.

In het wielrennen zijn al jarenlange discussies gaande over de veiligheid, vooral na de zware valpartij van Fabio Jakobsen vorig jaar in de Ronde van Polen. De internationale wielerfederatie UCI kondigde toen aan veiligheidsmanagers aan te stellen en de dranghekken langs de kant door te lichten, maar dat is voor Martin niet genoeg.

35 Fan met kartonnen bord veroorzaakt valpartij in Tour de France

Martin was wereldtopper in tijdrijden

Martin had nog een doorlopend contract bij Jumbo-Visma, maar de Duitser liet de ploegleiding van de Nederlandse ploeg zondag weten dat hij na de tijdrit (zondag) en de gemengde ploegentijdrit (woensdag) zijn imposante loopbaan gaat beëindigen.

Martin behoorde jarenlang tot de wereldtop in het tijdrijden. 'Der Panzerwagen' werd in 2011, 2012, 2013 en 2016 wereldkampioen op de discipline en won ook drie etappes in de Tour de France in de race tegen de klok. In de Ronde van Frankrijk zegevierde hij ook nog in twee reguliere ritten.

De laatste jaren was Martin vooral knecht bij Jumbo-Visma, waar hij sinds 2019 voor reed. Hij werd nog wel vier keer achter elkaar Duits kampioen tijdrijden, maar dat waren ook zijn laatste overwinningen sinds eind 2017. In totaal won hij 67 koersen.