Chris Anker Sørensen is zaterdag op 37-jarige leeftijd overleden bij een fietsongeluk in het Vlaamse Zeebrugge. De oud-wielrenner was in België om voor de Deense televisie verslag te doen van de WK.

"Met grote droefenis heb ik het nieuws ontvangen dat onze goede collega Chris Anker Sørensen is overleden", zegt directeur Frederik Lauesen van TV 2 SPORT, de werkgever van de Deen.

"Chris was aan het fietsen in België toen hij werd aangereden door een auto. Hij overleed later aan zijn verwondingen. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie."

Sørensen was tussen 2005 en 2018 een gerespecteerde prof in het peloton. De klimmer, die zeven jaar voor de Deense ploeg Saxo Bank reed, deed vooral zijn werk als meesterknecht, maar won ook een etappe in het Critérium du Dauphiné (2008) en de Giro d'Italia (2010).

Sørensen startte twaalf keer in een grote ronde en eindigde in 2012 als veertiende in de Tour de France. Een jaar eerder was hij twaalfde geworden in de Vuelta a España.