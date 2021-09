Ellen van Dijk genoot vorige week bewust wat langer van haar verrassende Europese titel op de weg, maar maandag is de dag waar ze al een jaar naar uitkijkt. De 34-jarige renster hoopt in België voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioene tijdrijden te worden.

Het enorme aantal berichtjes op haar telefoon bewees nog maar eens dat het winnen van een wegkoers wat meer teweegbrengt dan een zege in het tijdrijden. "Ik kreeg opeens heel veel aandacht", zegt Van Dijk met een lach in gesprek met NU.nl.

"Heel veel mensen hebben me gefeliciteerd, het voelt alsof iedereen me die Europese titel gunde. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik werk heel vaak voor anderen, altijd vol overgave. Ook daar krijg ik waardering voor, maar ik train me niet alleen de tandjes om iemand anders aan de zege te helpen. Het hoort bij het vak dat het veel incasseren is en weinig winnen, maar dat maakt het des te mooier als je wél een keer zo'n mooie wegkoers wint."

In het eerste deel van haar carrière ging Van Dijk na een groot succes altijd direct door naar haar volgende doel. Na haar eerste en tot nu toe enige wereldtitel tijdrijden in 2013 nam ze zelfs helemaal niet de tijd om ervan te genieten. Nu, in haar zestiende jaar als prof, weet ze wel beter.

"Dat betekent niet dat ik na de EK meteen tot drie uur 's nachts in de lampen heb gehangen", lacht de renster van Trek-Segafredo. "Maar ik heb mezelf wel gedwongen om er echt bij stil te staan dat ik iets speciaals heb gepresteerd, dat het bijzonder is dat ik al die leuke berichtjes krijg. De Europese titel heeft me daardoor wat meer ontspannen gemaakt. Al is het natuurlijk nog steeds zo dat ik bij de WK gewoon heel goed wil zijn."

Ellen van Dijk viert haar Europese titel op de weg. Ellen van Dijk viert haar Europese titel op de weg. Foto: Getty Images

'Ik neem de underdogrol graag aan'

De WK-tijdrit van maandag is namelijk al een jaar hét doel van Van Dijk. De chronorace van 30,3 kilometer met start in Knokke-Heist en finish in Brugge is vlak en niet bochtig en daarmee op haar lijf geschreven.

"Ik werk hier al heel lang naartoe, eigenlijk al sinds het parcours bekend werd gemaakt. En het werd nog wat belangrijker toen ik definitief hoorde dat ik niet naar de Olympische Spelen van Tokio mocht. Een olympische medaille op de tijdrit was mijn ultieme doel en het is nog steeds een zere plek dat ik niet de kans kreeg om daarvoor te strijden, maar nu droom ik van een tweede wereldtitel."

Van Dijk zal ondanks haar goede vorm niet als de topfavoriet starten in België. De Zwitserse Marlen Reusser versloeg haar vorige week bij de EK tijdrijden in Italië en eind augustus bij de tijdrit in Simac Ladies Tour, terwijl met Annemiek van Vleuten ook de regerend olympisch kampioene op de deelnemerslijst staat.

"Ik voel me heel sterk, maar Reusser en Annemiek hebben betere papieren, zo simpel is het gewoon", aldus Van Dijk. "Ha, dat maakt mij weer de underdog en die rol neem ik graag aan."

De WK-tijdrit voor vrouwen begint maandag om 14.40 uur. Titelverdedigster Anna van der Breggen heeft zich afgemeld.