Mathieu van der Poel lijkt fit genoeg om volgende week zondag te starten in de wegrit van de WK wielrennen. De beoogde kopman van de Nederlandse ploeg was zaterdag na zijn achtste plek in de Primus Classic optimistisch over zijn rugblessure.

"Het gaat traag, maar ik ben blij dat er vooruitgang is", zei de 26-jarige Van der Poel in het Vlaamse Haacht, de finishplaats van de Primus Classic. "Mijn rug was vandaag best oké, beter dan vorige week. Ik schat de kans dat ik meedoe aan de WK nu groter in dan toen."

De renner van Alpecin-Fenix kampt al maanden met rugproblemen, die werden verergerd door zijn val in de olympische mountainbikerace. 'MVDP' kon na de Spelen van Tokio enige tijd niet goed trainen en meldde zich af voor de WK mountainbike en de Benelux Tour, waarna hij vorig weekend een succesvolle rentree beleefde met winst van de Antwerp Port Epic.

Van der Poel werd deze week alvast opgenomen in de Nederlandse WK-selectie, maar zei meteen dat hij pas na dit weekend een definitief besluit neemt. Na de Primus Classic test hij zijn benen en zijn rug zondag ook nog in de Gooikse Pijl.

"Eerst morgen nog afwachten. Na de koers zal er wel duidelijkheid zijn", aldus Van der Poel. "Ik heb deze week drie keer langer getraind en me twee keer goed laten behandelen. Het is geen ideale voorbereiding op de WK, maar ik heb er wel alles aan gedaan om volgende week zo goed mogelijk te zijn. Ik hoop erbij te zijn."

De WK wielrennen in België begint zondag met de tijdrit voor mannen. De wegrit van volgende week zondag gaat van 268 kilometer van Antwerpen naar Leuven en lijkt qua parcours op een Vlaamse klassieker.