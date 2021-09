Mathieu van der Poel heeft zaterdag in de Primus Classic laten zien dat zijn vorm in de aanloop naar de WK wielrennen in orde lijkt. Door een lekke band in de finale kon hij niet meestrijden om de zege, die naar Florian Sénéchal ging.

Van der Poel, die de laatste weken met een rugblessure kampt, reed zeer aanvallend in de Belgische eendagskoers. Op zo'n 45 kilometer van de streep probeerde hij samen met onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe weg te rijden.

Uiteindelijk belandde Van der Poel in een kopgroep met liefst vijf van de zeven gestarte renners van Deceuninck-Quick-Step. Naast Alaphilippe waren dat Sénéchal, Mikkel Honoré, Zdenek Stybar en Davide Ballerini.

Met nog 25 kilometer te gaan kreeg Van der Poel een lekke voorband, waarna hij in de derde groep belandde. Na het weekend neemt de tweevoudig Nederlands kampioen een besluit over zijn deelname aan de WK. Zondag start 'VDP' nog in de Gooikse Pijl.

Quik-Step-renners Honoré en Sénéchal ontsnapten uit de grote kopgroep en kregen de Belgen Jasper Stuyven, Tosh Van der Sande en de Australiër Simon Clarke met zich mee. In de sprint bleef Sénéchal Van der Sande en Stuyven nipt voor. Van der Poel kwam als achtste over de streep.

De dagzege in Luxemburg ging naar David Gaudu, vlak voor João Almeida, de winnaar van het eindklassement. Foto: Getty

Almeida wint Ronde van Luxemburg

Ook in de Ronde van Luxemburg was er succes voor Deceuninck-Quick-Step. João Almeida schreef het eindklassement op zijn naam.

De Portugees werd tweede in de slotetappe naar hoofdstad Luxemburg. De zege ging naar de Fransman David Gaudu, die als eerste boven kwam op de korte slotklim.

Bauke Mollema ging niet meer van start in de slotrit, nadat hij vrijdag hard onderuit was gegaan in de tijdrit. De renner van Trek-Segafredo kwam er met wat schaafwonden en blauwe plekken goed van af, maar met het oog op de WK besloot hij niet meer van start te gaan. Jan Maas van de procontinentale ploeg Leopard werd op de twintigste plek in het eindklassement de beste Nederlander in Luxemburg.