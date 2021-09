Floortje Mackaij heeft zaterdag haar eerste individuele wielerzege in ruim drie jaar geboekt. De renster van Team DSM was de sterkste in de tweede en laatste etappe van de Trophée des Grimpeuses Vresse-sur-Semois, een Belgische koers, waarin ze ook de eindzege pakte.

Mackaij rekende in de finale van de pittige etappe over ruim 105 kilometer af met haar medevluchters. De Amerikaanse Tayler Wiles eindigde als tweede, voor nummer drie Ella Harris uit Nieuw-Zeeland.

De 25-jarige Mackaij was vrijdag al dicht bij een overwinning. Ze moest toen de Belgische Lotte Kopecky voor zich dulden in de openingsrit. Haar zege van zaterdag leverde Mackaij ook de winst in het klassement op.

De laatste individuele overwinning van de renster uit Woerden dateerde van juli 2018, toen ze de beste was in de vierde rit van een koers in Tsjechië. Een jaar later behoorde ze tot de Nederlandse formatie die EK-goud pakte op de gemengde ploegentijdrit.

Mackaij maakt geen deel uit van de Nederlandse afvaardiging bij de WK wielrennen, die van komende zondag tot en met volgende week zondag in Vlaanderen wordt gehouden.