Movistar neemt op 1 oktober afscheid van Miguel Ángel López. De Spaanse formatie heeft het doorlopende contract van de Colombiaan zaterdag beëindigd na diens controversiële opgave in de Vuelta a España.

De 27-jarige López gaf begin deze maand boos op in de laatste bergetappe van de Ronde van Spanje toen hij op ruim vijf minuten achterstand van de favorietengroep reed. Daarmee verspeelde hij zijn derde plaats in het algemeen klassement.

Volgens zijn coach en schoonvader Rafaël Acevedo zou López van zijn ploegleider te horen hebben gekregen dat hij de achtervolging op de groep met favorieten moest staken, zodat Movistar-kopman Enric Mas meer tijd kon winnen op Egan Bernal. Bernal reed in de groep van López.

'Superman' kneep daarop in de remmen en zat vervolgens tien minuten in de ploegleiderswagen. Ploegleider Francisco Vila en zijn ploeggenoot Imañol Erviti overtuigden hem aanvankelijk nog om door te gaan, maar López gaf even later definitief op en kwam niet meer over de streep.

López bood na afloop zijn excuses aan, maar dat heeft Movistar er niet van weerhouden om het tot en met 2023 lopende contract op 1 oktober te beëindigen. De klassementsrenner reed pas één seizoen voor de Spaanse WorldTour-ploeg, nadat hij begin dit jaar was overkomen van Astana.

In dienst van Movistar won López vier koersen, waaronder de achttiende etappe in de Vuelta. Dat was al zijn derde ritzege in de Ronde van Spanje. Eerder won hij al een etappe in de Tour de France (2020) en eindigde hij als derde in zowel de Giro d'Italia (2018) als de Vuelta (2018). Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt.