Bauke Mollema is zaterdag niet meer van start gegaan in de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg. De renner van Trek-Segafredo kwam vrijdag hard ten val tijdens de tijdrit, heeft last van zijn rug en neemt geen risico met de WK in aantocht.

"Na zijn val van gisteren heeft Mollema nog te veel pijn. Hij start daarom niet in de rit van vandaag om te kunnen herstellen met de komende wedstrijden in het vooruitzicht", meldt Trek-Segafredo.

De 34-jarige Mollema liet vrijdagavond zelf op sociale media al weten dat hij naar omstandigheden oké is. "Mijn rug is behoorlijk stijf en pijnlijk, maar het lijkt relatief in orde", schreef hij.

Mollema kwam in een bocht ten val en vloog over de kop. Bij de landing brak een deel van zijn fiets af. De Groninger reed de tijdrit op een andere fiets wel uit en kwam op ruim vier minuten van winnaar Mattia Cattaneo binnen.

Bij de WK, die zondag begint in Vlaanderen, doet Mollema mee aan de gemengde ploegentijdrit én is hij tijdens de wegwedstrijd een van de Nederlandse troeven. Het is zijn negende deelname aan de strijd om de regenboogtrui.

Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn completeren de mannenploeg, al staat achter de naam van Van der Poel nog een klein vraagteken. De Brabander kampt met rugklachten als gevolg van zijn val in de olympische mountainbikerace in Tokio.

