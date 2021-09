Dylan Groenewegen is er vrijdag net niet in geslaagd om voor de tweede keer in zijn carrière het Kampioenschap van Vlaanderen te winnen. De Amsterdammer werd in de massasprint geklopt door de Belg Jasper Philipsen.

Groenewegen moest Philipsen, die vorige maand ook al twee etappes in de Vuelta a España won, een wiellengte voor zich dulden. De Est Martin Laas kwam als derde over de finish. De Nederlander Wessel Krul, van de continentale ploeg SEG Racing Academy, werd verrassend zevende.

Ook Fabio Jakobsen stond aan de start in de Belgische eendagskoers, maar hij kon geen rol van betekenis spelen in de massasprint. De Gelderlander, die in de Vuelta nog drie ritten en het puntenklassement won, eindigde buiten de top tien.

Groenewegen schreef het Kampioenschap van Vlaanderen in 2018 wel op zijn naam. Twee jaar geleden eindigde de sprinter van Jumbo-Visma als derde, achter de Duitse winnaar Jannik Steimle en zijn land- en ploeggenoot Timo Roosen.

In de ruim 195 kilometer lange koers met start en finish in Koolskamp bleef een groepje van zeven renners, onder wie de Nederlanders Corné van Kessel en Jan-Willem van Schip, lang vooruit. Op 12 kilometer van de finish werd de laatste vluchter ingerekend.

Vervolgens mengden de sprintersploegen zich aan kop van het peloton en slaagde er niemand meer in om weg te rijden. In de onvermijdelijke massasprint kwam Groenewegen sterk opzetten, maar was hij te laat om Philipsen nog te passeren.