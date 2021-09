Bauke Mollema is vrijdag hard onderuitgegaan in de tijdrit van de Ronde van Luxemburg. De Nederlander heeft geen zware verwondingen aan zijn valpartij overgehouden. De dagzege in Dudelange ging naar de Italiaan Mattia Cattaneo.

Mollema stuurde op te hoge snelheid in en kon de bocht niet houden. Daardoor sloeg de renner van Trek-Segafredo over de kop.

Met een gehavende rug en bil kon Mollema de 25,4 kilometer lange tijdrit wel uitrijden. Hij zette de 98e tijd neer van de 119 deelnemers, op 4,29 minuut van Cattaneo.

"Gelukkig vallen de gevolgen van de valpartij mee", zegt teamarts Nino Daniele op de website van Trek-Segafredo. "Bauke meldde alleen een aantal lichte verwondingen aan zijn rug, rechterheup en rechterelleboog.

Daarmee lijkt Mollema dus in orde voor de WK wielrennen, waar de Groninger volgende week zondag een van de beoogde speerpunten van de Nederlandse ploeg is.

Daarnaast staat de 34-jarige renner opgesteld in de gemengde ploegentijdrit, die op woensdag wordt verreden. Mollema verkeert in goede vorm, gezien zijn tweede plaats in de eerste etappe in de Ronde van Luxemburg.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de val van Mollema

Almeida neemt leiderstrui over van Hirschi

Cattaneo raffelde de tijdrit af in 30.53 minuten en bleef daarmee zijn ploeggenoot João Almeida van Deceuninck-Quick-Step twee tellen voor. De Portugees neemt wel de leiding in het algemeen klassement over van Marc Hirschi. De Zwitser van UAE Emirates werd zesde in de tijdrit.

De 23-jarige Jarno Mobach van de continentale ploeg Leopard was op de 27e plek de beste Nederlander. Zijn ploeggenoot Jan Maas is op de 21e plek de beste Nederlander in het algemeen klassement. Mollema stond vrijdagochtend nog 11e, maar zakt door de valpartij naar de 26e plek.

Zaterdag wordt de laatste etappe in de Ronde van Luxemburg verreden: een 183 kilometer lange rit met finish heuvelop in hoofdstad Luxemburg.