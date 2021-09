Sacha Modolo heeft Alpecin-Fenix donderdag in de Ronde van Luxemburg de 28e overwinning van het seizoen bezorgd. De Italiaan was in de derde etappe de snelste in een massasprint.

De 34-jarige Modolo rekende in de straten van Mamer af met de Fransman Benoît Cosnefroy (tweede) en de Roemeen Eduard-Michael Grosu (derde). Het is voor de sprinter zijn eerste zege in ruim drie jaar tijd.

Het Alpecin-Fenix van Modolo beleeft een uitstekend seizoen. Kopman Mathieu van der Poel won onder meer een rit in de Tour de France en Strade Bianche in dienst van de Belgische ploeg, terwijl Tim Merlier één keer zegevierde in de Giro d'Italia en Jasper Philipsen twee ritten in de Vuelta a España op zijn naam schreef.

De leiderstrui van Marc Hirschi kwam niet in gevaar in de sprintersetappe naar Mamer. De Zwitser van UAE-Team Emirates heeft in het algemeen klassement nog een voorsprong van vier seconden op nummer twee João Almeida.

Bauke Mollema viel wel buiten de top tien van het algemeen klassement. De Groninger, die als nummer acht aan de derde etappe van de Ronde van Luxemburg begon, staat nu elfde op 35 seconden van Hirschi.

De Ronde van Luxemburg is dinsdag begonnen en duurt nog tot en met zaterdag. Er staan nog een individuele tijdrit over ruim 25 kilometer en een heuveletappe op het programma. Diego Ulissi won de rittenkoers vorig jaar.