Marc Hirschi heeft woensdag de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Zwitser kwam in de rit met aankomst bergop solo aan in Eschdorf.

De 23-jarige Hirschi hield João Almeida (tweede) en David Gaudu (derde) acht tellen achter zich. De renner van UAE Team Emirates nam daarnaast de leiderstrui over van Almeida, die dinsdag vlak voor Bauke Mollema de openingsetappe had gewonnen.

Hirschi was dinsdag als derde geëindigd en had daardoor slechts zes seconden achterstand op Almeida. De Zwitser heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van vier tellen op de Portugees, die tweede staat.

Het is voor Hirschi pas zijn eerste overwinning van het seizoen. Vorig jaar won hij nog een etappe in de Tour de France en de Waalse Pijl. Ook eindigde Hirschi in 2020 als tweede in Luik-Bastenaken-Luik en als derde in de wegwedstrijd van de WK.

Mollema kon in de tweede etappe niet met de beste renners mee en eindigde als twaalfde op een kleine halve minuut van Hirschi. De Nederlander staat in het algemeen klassement nu achtste op 35 tellen van de nieuwe leider.

De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zaterdag. Vorig jaar won Diego Ulissi het eindklassement.