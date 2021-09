Bondscoach Koos Moerenhout heeft Mathieu van der Poel dinsdag opgenomen in zijn WK-selectie, al is het nog niet zeker of de beoogde kopman volgende week zondag zal starten in België. Het definitieve besluit daarover volgt na komend weekend.

Naast Van der Poel zijn Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn geselecteerd voor de wegwedstrijd. In de tijdrit van aanstaande zondag komt Jos van Emden in actie. Tom Dumoulin is geblesseerd.

De 26-jarige Van der Poel kampt al enkele maanden met een rugblessure. Hij reed zondag met de Antwerp Port Epic zijn eerste koers sinds zijn val in de olympische mountainbikerace en won meteen, maar de pijn in zijn rug is er nog steeds. Komend weekend werkt de kopman van Alpecin-Fenix in de Primus Classic (zaterdag) en de Gooikse Pijl (zondag) twee laatste tests voor de WK af.

"De ervaringen van Mathieu van afgelopen zondag zijn dermate positief dat we goede hoop hebben dat hij kan rijden", zegt Moerenhout op de site van wielerbond KNWU. "Mathieu moet zelf na het komende weekeinde afwegen of zijn rug de belasting aankan en of hij de benodigde trainingsarbeid kan verrichten richting de WK."

"Uiteraard maakt het verschil of hij erbij kan zijn in goede conditie, want dan zal hij door velen tot favoriet gerekend worden. We hebben meer renners die op dit terrein lang mee kunnen spelen, maar met Mathieu erbij hebben we uiteraard wel meer uitgesproken kansen op een goede uitslag."

Mathieu van der Poel won afgelopen zondag de Antwerp Port Epic. Foto: AFP

Mollema, Bouwman en Van Emden in mixed relay

De wegrit van de WK gaat over 268,3 kilometer van Antwerpen naar Leuven. Het parcours lijkt op een Vlaamse klassieker en is daardoor zeer geschikt voor Van der Poel.

De WK in België start zondag met de tijdrit voor mannen, gevolgd door de tijdrit voor vrouwen op maandag. Woensdag is de mixed relay. Namens Nederland starten Van Emden, Mollema en Koen Bouwman op het relatief nieuwe onderdeel.

Dit trio behoorde op de afgelopen EK in Trente tot de bronzen ploeg op de relay. De drie vrouwen die in actie zullen komen, worden later bekendgemaakt.

De Nederlandse WK-selectie bij de vrouwen was al bekend. De ploeg voor de wegrit van volgende week zaterdag wordt aangevoerd door titelverdedigster Anna van der Breggen en voormalig wereldkampioenen Annemiek van Vleuten en Marianne Vos.