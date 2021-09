Bauke Mollema is dinsdag als tweede geëindigd in de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg. De Nederlander hoefde in een sprintje heuvelop alleen de Portugees João Almeida voor zich te dulden.

In de laatste 10 kilometer van de rit met start en finish in hoofdstad Luxemburg moesten de renners over de Côte de Stafelter (2,2 kilometer à 7,1 procent) en vlak voor de streep over de Kirchberg (1,3 kilometer à 6,5 procent).

Nadat Jack Bauer als laatste vluchter was teruggepakt, probeerden Davide Formolo en David Gaudu een sprint te voorkomen. Mollema haalde het duo bij in de finishstraat en leek even op weg naar de zege, maar Almeida was duidelijk sneller. De Zwitser Marc Hirschi eindigde als derde.

Deceuninck-Quick-Step-renner Almeida is logischerwijs ook de eerste leider in de Ronde van Luxemburg, die nog tot en met zaterdag duurt. De Portugees heeft een voorsprong van vier seconden op Mollema.

De Groninger bereidt zich in de Ronde van Luxemburg voor op de wegrit van de WK wielrennen, die volgende week zondag op het programma staat in België.

De Nederlandse WK-ploeg bij de mannen is nog niet bekend door de onzekerheid over de deelname van beoogd kopman Mathieu van der Poel, maar Mollema vertelde afgelopen weekend na zijn zeventiende plaats bij de EK in Italië dat hij geselecteerd is door bondscoach Koos Moerenhout.