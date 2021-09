Anna van der Breggen gaat haar wereldtitel bij het tijdrijden volgende week in Vlaanderen niet verdedigen. De Nederlandse heeft zich afgemeld voor de mondiale chronorace, bevestigt de KNWU dinsdag.

De 31-jarige Van der Breggen worstelt al enige tijd met haar vorm en meldde zich vorige week ook al af voor de EK. "Zoals ik de afgelopen dagen heb gereden, heb ik niks op het EK te zoeken", zei ze toen.

Van der Breggen verwacht wel mee te doen aan de wegwedstrijd, waar ze ook de titelverdediger is. De tijdrit voor vrouwen is komende maandag, de wegwedstrijd volgt vijf dagen later.

Danny Stam, de ploegleider van Van der Breggen bij SD Worx, laat aan het AD weten dat zijn pupil te veel op haar bord had. "We hebben de uitslagen van haar bloedwaarden gezien en haar vaatje met energie is wat leeg. De tijdrit is een heel specifiek onderdeel en kost veel energie."

Vorig jaar op Imola pakte Anna van der Breggen twee keer goud. Vorig jaar op Imola pakte Anna van der Breggen twee keer goud. Foto: ANP

Geen vervanger voor Van der Breggen

De wegwedstrijd wordt de laatste wedstrijd uit de succesvolle carrière van Van der Breggen. De olympisch kampioen van Rio de Janeiro in 2016 kondigde een jaar geleden al haar afscheid aan en gaat aan de slag als ploegleider bij SD Worx.

Er kan voor de WK tijdrijden geen vervanger meer worden opgeroepen voor Van der Breggen. Namens Nederland zullen daardoor maar drie renners aan de start staan in in Antwerpen: Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Riejanne Markus.

Op de Spelen eerder deze zomer in Tokio pakte Van Vleuten het goud in de tijdrit en was er brons voor Van der Breggen.