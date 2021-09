Alpecin-Fenix-ploegleider Christoph Roodhooft benadrukt dat het nog lang geen uitgemaakte zaak is dat Matthieu van der Poel fit genoeg zal zijn om op zondag 26 september van start te gaan bij de WK op de weg in Vlaanderen. De Nederlander won zondag bij zijn rentree de Antwerp Port Epic, maar had een dag later weer last van zijn rug.

Van der Poel had al ingecalculeerd dat hij de wedstrijd van zondag een dag later zou voelen in zijn rug, vertelt Roodhooft tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Maandag trainde hij daarom niet. "We hopen dat hij dinsdag weer goed kan trainen", aldus Roodhooft. "En voor wie zich afvraagt of hij de WK rijdt: de handdoek wordt nog niet gegooid."

"Het is waar dat hij trainingsarbeid en wedstrijdkilometers mist. Daar kunnen we nu niet veel meer aan veranderen. Het is niet zo dat hij nog tien keer zes uur kan trainen. Maar is dat een probleem?"

De 26-jarige Van der Poel reed met de Antwerp Port Epic zijn eerste wedstrijd sinds zijn harde val in de olympische mountainbikerace, waarbij hij zijn rugblessure verergerde. Het kostte hem al deelname aan de WK mountainbike.

Vrijdag zou Van der Poel bij het Kampioenschap van Vlaanderen zijn volgende koers rijden in de aanloop naar eventuele WK-deelname, maar dat gaat niet door. Hij komt een dag later wel in actie bij de Impanis Classis. "We proberen deze week meer kwaliteit in de trainingen te leggen. En dan houden we de afstand tussen de wedstrijden zo groot mogelijk", legt Roodhooft uit.

Mathieu van der Poel juicht bij zijn winst bij de Antwerp Port Epic. Mathieu van der Poel juicht bij zijn winst bij de Antwerp Port Epic. Foto: AFP

'Ik zou Mathieu sowieso selecteren'

Van der Poel zei zondag dat hij deze week de knoop over WK-deelname zal doorhakken, waarna hij een week later mogelijk ook van start gaat in Parijs-Roubaix. Hij vertelde dat het geen zin heeft aan de WK te beginnen als hij maar 80 procent is.

Overigens is Van der Poel nog niet eens geselecteerd voor de WK, want bondscoach Koos Moerenhout heeft de selectie nog niet bekendgemaakt. "Als ik Moerenhout was, zou ik Mathieu sowieso selecteren", vertelt Roodhooft. "Mocht het nodig zijn, kan je hem altijd weer uit de selectie halen."

De WK wielrennen in Vlaanderen begint aanstaande zondag met de tijdrit voor mannen en maandag is de chronorace voor vrouwen. De wegrace van de vrouwen is op zaterdag 25 september en een dag later gaan de mannen van start.