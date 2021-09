Slovenië verschijnt over een kleine twee weken met een sterke ploeg aan de start van de wegwedstrijd van de WK wielrennen in België. De ploeg wordt aangevoerd door Vuelta-winnaar Primoz Roglic en Tour-winnaar Tadej Pogacar.

De 31-jarige Roglic deed vier keer eerder mee aan de wegwedstrijd bij de WK. Vorig jaar kwam hij met een zesde plek het dichtst in de buurt van de regenboogtrui. Pogacar (22) staat na een achttiende en 33e plek voor zijn derde deelname.

Zondag werd al bekend dat Roglic niet uitkomt in de individuele tijdrit, het onderdeel waarop hij in Tokio deze zomer olympisch kampioen werd. Daarin start Pogacar wel, samen met zijn landgenoot Jan Tratnik.

De individuele WK-tijdrit bij de mannen is op 19 september tussen Knokke-Heist en Brugge. De wegrace voert een week later van Antwerpen naar Leuven, waar een aantal lokale ronden over tal van hellingen wordt verreden.

De Sloveense ploeg voor die koers bestaat verder uit Matej Mohoric (die al wereldtitels veroverde bij de junioren en beloften), Tratnik, Luka Mezgec, Jan Polanc, David Per en Domen Novak.

Ook Denemarken verschijnt in België met meerdere kopmannen. Met Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen, Magnus Cort en ex-wereldkampioen Mads Pedersen telt de selectie drie serieuze kanshebbers. Cort won dit jaar drie etappes in de Ronde van Spanje. Asgreen zal ook de tijdrit rijden.