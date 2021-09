Mark Cavendish heeft met zijn sterke prestaties dit jaar een plek afgedwongen in de Britse selectie voor de WK in Vlaanderen. De 36-jarige renner won afgelopen zomer vier etappes én de groene trui in de Tour de France.

Cavendish deed vijf jaar geleden voor het laatst mee aan de WK op de weg. Hij pakte in 2016 achter de Slowaak Peter Sagan zilver in Doha. De Brit veroverde in 2011 de regenboogtrui op de WK in Kopenhagen.

Cavendish onderhandelt met zijn Belgische ploeg Deceuninck-Quick-Step over een contract voor volgend jaar.

De Britse ploeg voor de wegwedstrijd op 26 september bestaat verder uit Tom Pidcock, Luke Rowe, Fred Wright, Jake Stewart, Connor Swift, Ben Swift en Ethan Hayter. Hayter rijdt komende zondag ook de tijdrit, net als Dan Bigham.

Bij de Britse vrouwenploeg is Lizzie Deignan de voornaamste troef. De wereldkampioene van 2015 krijgt steun van Anna Shackley, Alice Barnes, Anna Henderson, Pfeiffer Georgi en Joss Lowden.

De afgelopen vier jaar ging de regenboogtrui steeds naar een Nederlandse renster.