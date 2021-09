Mathieu van der Poel neemt volgende week een beslissing over zijn deelname aan de WK wielrennen. De 26-jarige Nederlander beleefde zondag een uitstekende test door bij zijn rentree na anderhalve maand de Antwerp Port Epic te winnen.

"Het is nog een beetje afwachten hoe het de volgende dagen gaat", zei Van der Poel, die begin oktober mogelijk ook aan de start van Parijs-Roubaix verschijnt. "De WK en Parijs-Roubaix zijn heel andere koers. Ik hak de komende week de knoop door."

Van der Poel reed in de Antwerp Port Epic zijn eerste wedstrijd sinds zijn harde val in de olympische mountainbikerace, waarbij hij zijn rugblessure verergerde. Hierdoor moest hij zich afmelden voor de WK mountainbike en de Benelux Tour.

De kopman van Alpecin-Fenix wilde zondag testen of hij fit genoeg is om over twee weken bij de WK in België mee te doen om de zege. Hij liet zich meteen zien door in de finale weg te rijden met Taco van der Hoorn en zijn landgenoot simpel te kloppen in de sprint.

"Het is heel leuk om te winnen", aldus Van der Poel. "Maar het neemt het gesukkel met mijn rug niet helemaal weg. Ik heb de voorbije maanden een paar belangrijke doelen gemist, maar toch ben ik wel heel blij om dit nu te kunnen."

Mathieu van der Poel werd op het podium geflankeerd door Taco van der Hoorn (links) en Tim Merlier (rechts). Mathieu van der Poel werd op het podium geflankeerd door Taco van der Hoorn (links) en Tim Merlier (rechts). Foto: AFP

'Voelde mijn rug alleen in het laatste uur'

Tijdens de Antwerp Port Epic had Van der Poel niet heel veel last van zijn rug. "Het viel erg mee. Alleen in het laatste uur, toen er echt gekoerst werd, voelde ik het wel. Maar het hinderde me niet zo erg als een tijdje geleden", zei de Nederlander, die eerst even wil genieten van zijn overwinning.

"Ik wilde deze koers al heel lang rijden. Het is vlak bij huis en met enkele gravelstroken die perfect voor mijn techniek zijn. Het is leuk om weer een keer te winnen."