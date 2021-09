Mathieu van der Poel heeft zondag een uitstekende test beleefd voor de WK wielrennen. De 26-jarige Nederlander won de Antwerp Port Epic, zijn eerste koers in anderhalve maand.

Van der Poel reed in de finale van de wedstrijd rond Antwerpen weg met Taco van der Hoorn en klopte zijn landgenoot simpel in de sprint. Van der Poels ploegmaat Tim Merlier eindigde als derde.

Van der Poel reed in de Vlaamse eendagskoers over 36 kilometer aan gravelwegen en 28 kilometer aan kasseien zijn eerste wedstrijd sinds de olympische mountainbikerace op 26 juli. De Nederlander gaf in Japan op na een harde val, waarbij hij zijn rugblessure verergerde.

De kopman van Alpecin-Fenix wilde zich na een korte pauze voorbereiden op het najaar, maar hij kon door de pijn in zijn rug lang niet goed trainen. Hij meldde zich daarom af voor de WK mountainbike en de Benelux Tour. In de Antwerp Port Epic wilde 'MVDP' testen of hij fit genoeg was om over twee weken bij de WK in België mee te doen om de prijzen.

"Het ging deze week iets beter met mijn rug, maar ik voel het nog steeds na zware trainingen", zei Van der Poel voor de start tegen de NOS. "Ik wil vandaag kijken of het nut heeft om nog door te gaan dit seizoen. Ik ga alleen naar de WK als ik er iets te zoeken heb, niet om na 200 kilometer gelost te worden. Dan kan ik beter mijn rug laten genezen."

Van der Poel kondigde na de koers aan dat hij volgende week zal beslissen over WK-deelname.

Van der Poel laat zich vaak zien

De startlijst van de Antwerp Port Epic is niet te vergelijken met die van een WK, maar op basis van zijn optreden in de 183 kilometer lange koers lijkt de vorm van Van der Poel prima. De Nederlander was veel van voren te zien en testte zijn benen een aantal keer succesvol op de lastige stroken.

Iets over de helft van de koers kwam Van der Poel samen met drie ploegmaats in een kopgroep van dertien. Op 25 kilometer van de streep viel de regerend wereldkampioen veldrijden aan en alleen Van der Hoorn kon volgen.

De twee Nederlanders sloegen een gat van meer dan een minuut op de achtervolgers en mochten om de zege strijden. Van der Hoorn probeerde het met nog 1,5 kilometer te gaan met een demarrage, maar Van der Poel reageerde direct. In de sprint was Van der Poel duidelijk de sterkste.