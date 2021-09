Sonny Colbrelli heeft zondag in eigen land de Europese titel op de weg veroverde. De 31-jarige renner uit Italië rekende na een spectaculaire koers van 179 kilometer rond Trento af met zijn Belgische medevluchter Remco Evenepoel.

Evenepoel deed er in de laatste ronde alles aan om Colbrelli te lossen, maar de Vlaming kwam tot zijn eigen frustratie niet van de renner van Bahrain Victorious af. Colbrelli was in de sprint duidelijk de beste. Het brons ging op anderhalve minuut naar de Fransman Benoît Cosnefroy.

De Nederlandse ploeg speelde geen hoofdrol in Italië. Kopman Bauke Mollema kwam als zeventiende over de streep, op ruim zes minuten van de winnaar.

Colbrelli schreef vorige week ook al de Benelux Tour op zijn naam. De puncheur heeft ook een ritzege in Parijs-Nice (2017) en de Ronde van Zwitserland (2018) en de Brabantse Pijl (2017) op zijn erelijst staan.

Het is het vierde jaar op rij dat de Europese titel op de weg naar een Italiaan gaat, na Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019) en Giacomo Nizzolo (2020). Profs doen pas sinds 2016 mee aan de EK op de weg.

Zaterdag ging de Europese titel bij de vrouwen naar Ellen van Dijk. Het was voor de 34-jarige Nederlandse haar eerste gouden medaille in de wegrit van een groot toernooi.

Mollema komt nooit echt in kop van de koers

Twee weken voor de wegrit bij de WK in België was de startlijst van de EK niet op z'n sterkst, maar de renners maakten er zondag een loodzware wedstrijd van in het noorden van Italië. Vanaf het begin regende het aanvallen en ook de grote namen lieten zich al vroeg zien.

De Fransen waren de hele dag actief en met zes renners het best vertegenwoordigd in de eerste groep van een man of veertig, maar ze misten de slag toen een sterke groep op 70 kilometer van de finish wegreed. Tour-winnaar Tadej Pogacar kreeg de Belg Victor Campenaerts, de Oekraïner Mark Padun, de Noor Markus Hoelgaard en de Italiaan Matteo Trentin met zich mee.

De vijf vluchters pakten een halve minuut, maar dat gat werd op de klim bijna dichtgereden door de Franse ploeg. Cosnefroy kon daardoor de oversteek maken en Evenepoel, Ben Hermans, Pavel Sivakov en Marc Hirschi slopen mee. Door een fietswissel moest Campenaerts even later lossen, waardoor er vooraan negen renners overbleven.

Daarachter was Mollema terechtgekomen in de eerste achtervolgende groep, die even op dertig seconden kwam, maar met nog twee rondes van 13,2 kilometer te gaan de strijd om de zege moest opgeven.

Vooraan versnelde Evenepoel op de voorlaatste beklimming en alleen Colbrelli en Cosnefroy kwamen in het wiel van de Belg. In de slotronde haakte Cosnefroy af met kramp, maar Evenepoel kwam niet van Colbrelli af, hoewel de Belg vol op kop bleef rijden. De Italiaan was zoals verwacht de beste sprinter van de twee en pakte goud.