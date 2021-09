Wout van Aert heeft de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma boekte zondag in de slotrit zijn vierde etappezege en reed door de bonificatieseconden Ethan Hayter uit de leiderstrui.

De 26-jarige Van Aert rekende in de achtste en laatste etappe in de massasprint af met André Greipel en Mark Cavendish. Hij staat dit seizoen nu op dertien overwinningen.

Hayter had in het klassement een voorsprong van vier seconden op Van Aert en sprintte ook mee in Aberdeen, maar hij kon niet op tegen de specialisten.

Van Aert pakte door zijn zege tien bonificatieseconden en heeft in de eindrangschikking een voorsprong van zes tellen op de Brit van INEOS Grenadiers. Julian Alaphilippe eindigt als derde op 27 seconden.

Van Aert won deze week ook de eerste, de vierde en de zesde rit in de Tour of Britain en kende zo een uitstekende voorbereiding op de WK in eigen land. De Belg rijdt volgende week zondag de tijdrit en een week later de wegrit en is op beide onderdelen een van de favorieten voor goud.

Van Aert loofde zijn teamgenoten. "Het was een supersnelle laatste etappe. Ik ben blij dat de ploeg erin is geslaagd het hier een massasprint te laten worden. Daarna moest ik het afmaken."

Kopgroep van vijf vlak voor finish teruggepakt

Een kopgroep van vijf, met daarin de winnaar van de tweede etappe Robin Carpenter, reed zondag weg op het heuvelachtige parcours in Schotland.

Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step moesten hard werken in het peloton om de vluchters terug te pakken, maar met nog 5 kilometer te gaan was er een hergroepering.

Vlak daarvoor was er een grote valpartij in het peloton, waardoor een uitgedunde groep om de zege ging strijden. Wereldkampioen Alaphilippe trok de sprint aan voor ploegmaat Cavendish, maar Van Aert was duidelijk de snelste.